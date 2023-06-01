球団が発表

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表で出場した山本由伸投手が、所属する米大リーグ・ドジャースで開幕投手を務めることが16日（日本時間17日）、球団から発表された。2年連続の栄誉。夜明け前に飛び込んだ朗報で、日本ファンも歓喜している。

山本はWBCで2試合に登板。1次ラウンド初戦では台湾を相手に3回途中無安打無失点。準々決勝のベネズエラ戦では初回、2回と連続で失点するも立ち直り、4回69球で4安打2失点5奪三振だった。

ドジャース公式SNSなどで日本時間午前2時30分頃、山本が開幕投手を務めることが発表された。未明の日本ファンからは「そりゃそうでしょ！」「フル回転だな」「ワールドシリーズMVPにふさわしい」「ドジャース開幕投手山本由伸きた！」「健康で帰ってきてドジャースが一番喜んでそう」などと反響が集まった。

山本は昨季ドジャースで12勝8敗、防御率2.49、201奪三振とエースとして活躍。ワールドシリーズでは3勝をマークしてMVPに輝いた。今季開幕戦は26日（同27日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦となる。



（THE ANSWER編集部）