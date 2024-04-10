ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）に行われるロイヤルズ戦で先発することを、デーブ・ロバーツ監督（53）が16日（同17日）の練習前のメディア対応で明かした。

前回10日（同11日）、ホワイトソックスとの練習試合（Bゲーム）に登板し、4回を投げ1安打無失点、9奪三振の好投を見せていた佐々木。ロバーツ監督は「明日、Aゲームで登板する予定だ」とロイヤルズ戦に先発することを明言した。

「前回のバックフィールドでの登板はとても良かった」と称賛し「明日は私自身も直接見る予定だ。前回のように速球とスプリットが投げられれば、メジャーの打者にも対応できるはずだ。とても楽しみにしている」と期待を口にした。

予定は「5イニング投げられれば最高だ」とし、佐々木にとって先発4、5番手の座をつかむためにもアピールが必須となる。

3日（同4日）のガーディアンズとのオープン戦は初回に安打と2四球で走者をためて満塁弾を浴び、1死も奪えずに降板。その後、オープン戦特別ルールで2回から再登板し、2イニングを投げ、打者6人を完璧に抑えた。計2回0/3を投げ2安打4失点、3四球2奪三振だった。