ドジャースの山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務めるとロバーツ監督が発表したことを１６日（日本時間１７日）、球団公式ＳＮＳが報じた。山本も自身のインスタグラムのストーリーズに、球団のＳＮＳを引用して投稿した。

山本がメジャーで開幕投手を務めるのは２５年の東京ドームでのカブス戦に続いて２年連続２度目。昨季はチームで唯一先発ローテを１年間守って３０試合に先発して１２勝を挙げ、誰もが認めるエースになった。ワールドシリーズでは第６、７戦に「中０日」で登板する圧巻のフル回転も見せてシリーズＭＶＰにも輝いた。

侍ジャパンでは６日の第１ラウンド初戦・台湾戦（東京ドーム）、１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）で先発した。準々決勝では４回２失点。試合後には「本当に悔しいですね。今日負けてしまったので悔しかったですけど。またこのユニホームを着て野球ができたというのはすごく良かったと思います」と振り返っていた。

ロバーツ監督は、昨季終了後のスポーツ報知のインタビューでも今季の開幕投手候補筆頭は山本であることを明かしていた。