ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、キャンプに合流した。

WBCを終えた大谷について、デーブ・ロバーツ監督は「もう戻ってきている」と明かしたが「まだ会ってない」と話せてはいないと伝えた指揮官。合流後については「まず戻ってきてブルペンに入る」とし「今日はまだ彼に会っていないので、この後話をする予定だ」と、今後の調整について話し合うとした。

大谷との話し合いでは「いつ試合に登板させるかを決めたい」とオープン戦の登板を決めるとし「ただ、おそらく1〜2日以内に打者と対戦することになると思う」と近日中にも登板するとした。また「今後数日以内にDHで試合に出る」と明かした。

具体的なスケジュールについても聞かれると「去年は1イニングから始める計画だった。彼を試合の中でアクティブに保つためだった」と振り返り「今年はそこより上になる。メジャーの試合で3〜4イニング投げられない理由はないと思う。去年よりいいスタート地点になる。あとは様子を見ながらだ」と語った。

指揮官の取材後、大谷がグラウンドに姿を現した。