ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３８５ドル高 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式16日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 46943.70（+385.23 +0.83%）
ナスダック 22404.97（+299.61 +1.36%）
CME日経平均先物 54185（大証終比：+655 +1.21%）
欧州株式16日GMT17:15
英FT100 10317.69（+56.54 +0.55%）
独DAX 23564.01（+116.72 +0.50%）
仏CAC40 7935.97（+24.44 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.688（-0.029）
10年債 4.236（-0.041）
30年債 4.874（-0.030）
期待インフレ率 2.362（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.031）
英 国 4.770（-0.053）
カナダ 3.459（-0.048）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.93（-3.78 -3.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5000.80（-60.90 -1.20%）
ビットコイン（ドル）
73829.50（+2088.27 +2.91%）
（円建・参考値）
1175万2180円（+332411 +2.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46943.70（+385.23 +0.83%）
ナスダック 22404.97（+299.61 +1.36%）
CME日経平均先物 54185（大証終比：+655 +1.21%）
欧州株式16日GMT17:15
英FT100 10317.69（+56.54 +0.55%）
独DAX 23564.01（+116.72 +0.50%）
仏CAC40 7935.97（+24.44 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.688（-0.029）
10年債 4.236（-0.041）
30年債 4.874（-0.030）
期待インフレ率 2.362（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.031）
英 国 4.770（-0.053）
カナダ 3.459（-0.048）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.93（-3.78 -3.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5000.80（-60.90 -1.20%）
ビットコイン（ドル）
73829.50（+2088.27 +2.91%）
（円建・参考値）
1175万2180円（+332411 +2.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ