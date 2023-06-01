NY株式16日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　46943.70（+385.23　+0.83%）
ナスダック　　　22404.97（+299.61　+1.36%）
CME日経平均先物　54185（大証終比：+655　+1.21%）

欧州株式16日GMT17:15
英FT100　 10317.69（+56.54　+0.55%）
独DAX　 23564.01（+116.72　+0.50%）
仏CAC40　 7935.97（+24.44　+0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.688（-0.029）
10年債　 　4.236（-0.041）
30年債　 　4.874（-0.030）
期待インフレ率　 　2.362（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.952（-0.031）
英　国　　4.770（-0.053）
カナダ　　3.459（-0.048）
豪　州　　5.001（+0.051）
日　本　　2.265（+0.014）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝94.93（-3.78　-3.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5000.80（-60.90　-1.20%）

ビットコイン（ドル）
73829.50（+2088.27　+2.91%）
（円建・参考値）
1175万2180円（+332411　+2.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ