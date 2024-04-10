ドジャースの山本由伸投手（27）が開幕戦となる26日（日本時間27日）のダイヤモンドバックス戦に先発することをデーブ・ロバーツ監督（53）が明言し、2年連続で大役を務めることが決まった。

報道陣から「開幕投手」について尋ねられた指揮官は「開幕投手は山本由伸だ」と発表した。WBCを終えた山本の今後のスケジュールについては「由伸は数日以内にこちらに戻ってくる。翔平はもう戻ってきているがまだ会ってない。由伸はすぐ戻ってくる予定だ」とし「そして開幕戦に先発する」と再度伝えた。

開幕までの調整については日程は未定も「戻ってきてからもう一度先発する予定だ」とし「その後は開幕戦に向けて準備する。その前に4イニングのシミュレーションゲームも行う予定だ」と明かした。

2年連続となる山本を決断したことには「かなり簡単な決断だった」と迷わなかったとし「開幕投手というのは名誉あることだ。去年はロードで開幕投手を務めたが、今回はホームでの開幕戦になる。彼にとって特別なことになると思う」と語った。

メジャーで初の開幕投手を務めた昨季は東京ドームでカブスと対戦し、5回1失点の力投。カブス先発の今永昇太投手との日本人対決を制し、今季初勝利を手にした。メジャー開幕投手で白星を挙げた日本人投手は、00、03年の野茂英雄（タイガース、ドジャース）、09年の黒田博樹（ドジャース）、19年の田中将大（ヤンキース）に続き、4人目だった。