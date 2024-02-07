ロバーツ監督が明言

ドジャースの山本由伸投手が26日（日本時間27日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務めることが決まった。デーブ・ロバーツ監督が16日（同17日）に明らかにした。

指揮官は「開幕戦は山本に任せることにした」と説明。開幕に向けては、日時は未定だが今後オープン戦で1試合に登板させるという。「非常に簡単な決断だった。開幕投手は名誉なことだし、彼は昨年も敵地での開幕戦を経験しているが、今回ホームでの開幕を任せられるのは特別なことだと思う」と話した。

山本は2年目の昨季30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49をマーク。ブルージェイズとのワールドシリーズではシリーズ3勝を挙げるフル回転を見せ、日本選手では2009年松井秀喜以来のワールドシリーズMVPに輝いた。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では6日のチャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）で2回2/3を投げて無安打無失点で勝利投手に。14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦では4回5奪三振1四球、4安打2失点だった。チームは準々決勝で敗退となったものの、2試合登板で1勝0敗、防御率2.70。侍ジャパンのエースとして活躍した。（Full-Count編集部）