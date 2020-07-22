侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）が１６日（日本時間１７日）、自身のインスタグラムを更新し、準々決勝敗退となった第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への思いをつづった。

誠也は１次ラウンド２戦目の７日・韓国戦（東京ドーム）で２打席連続本塁打を放つなど、９打数３安打の打率３割３分３厘、５打点、６四球と存在感を示し、慣れない中堅の守備も難なくこなした。だが、１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦では二盗を試みた際に右膝を痛めて途中交代。試合後も足を引きづって歩き、精密検査を受けることとなっている。

２３年の第５回大会は、大会直前に脇腹を痛めて出場できなかったとあって、今大会への思いも強かった誠也。頂点には届かず、アクシデントにも見舞われたが、インスタグラムでは「皆さんお疲れ様です。応援してくださったファンの皆さん本当に熱い声援ありがとうございました。期待に応えられず申し訳ない気持ちです。ただ日本のファンの皆さんの前でプレー出来たこと、そして皆さんの大声援の中プレー出来たこと本当に嬉しく思います。

最高のチームメイトと今回野球やれた事本当に嬉しかった。勝っても負けても最後までグランドに立っていたかったです。鍛え直し最強になり帰ってきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。ピシピシピシピシピシ」と思いを文字にした。