日経225先物：17日2時＝520円高、5万4050円
17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円高の5万4050円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては298.85円高。出来高は9165枚となっている。
TOPIX先物期近は3622.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54050 +520 9165
日経225mini 54050 +525 190602
TOPIX先物 3622.5 +34.5 11477
JPX日経400先物 32850 +270 405
グロース指数先物 744 +13 1043
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3622.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54050 +520 9165
日経225mini 54050 +525 190602
TOPIX先物 3622.5 +34.5 11477
JPX日経400先物 32850 +270 405
グロース指数先物 744 +13 1043
東証REIT指数先物 売買不成立
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