　17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円高の5万4050円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては298.85円高。出来高は9165枚となっている。

　TOPIX先物期近は3622.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.77ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54050　　　　　+520　　　　9165
日経225mini 　　　　　　 54050　　　　　+525　　　190602
TOPIX先物 　　　　　　　3622.5　　　　 +34.5　　　 11477
JPX日経400先物　　　　　 32850　　　　　+270　　　　 405
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　 +13　　　　1043
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース