2011年の代表デビューより、イングランド代表で96キャップを記録してきたDFカイル・ウォーカー。今月10日には代表引退を表明したが、ウォーカーは多くの実力者を抑えて常に右サイドバックの1番手だった。



そんなウォーカーが選ぶ『代表のベストチームメイト5人』は誰なのか。今回ウォーカーは代表引退を表明したタイミングで、これまでのチームメイトを振り返っている。



「間違いなくルーニーとケインは入るね。ジョン・ストーンズも入るべきだと思うし、ハリー・マグワイアもだね。2人は素晴らしい成果を上げてきた国際大会の中で、守備の要として活躍してきたからだ。ピックフォードも素晴らしい活躍を見せてきた。GKではピックフォードを選出すべきだね」（『England Football』より）。



MFからは1人も入らなかったが、ウォーカーの挙げた5人はいずれも代表を支えてきたセンターラインの実力者たちだ。EURO2020、2024は惜しくも準優勝だったが、ケインやマグワイアはそれにも貢献している。ウォーカーを含め世代をリードしてきた選手たちと言える。







