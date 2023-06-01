西山智樹・前田大輔らTAGRIGHTの活動に密着 新ドキュメンタリー番組2026年5月より放送決定
【モデルプレス＝2026/03/17】西山智樹・前田大輔ら️7人組ボーイズグループTAGRIGHTの新ドキュメンタリー番組が、2026年5月より日本テレビ系にて放送することが決定した。
【写真】タイプロ・日プ出身ら集結 新グループショーケース前日
西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成した新ボーイズグループTAGRIGHT（タグライト）。グループ名のTAGRIGHTには「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。2026年1月には、日本青年館ホールでの4日間に渡るプレデビューショーケースを成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。勢いが止まらない、TAGRIGHTの活動に密着する新ドキュメンタリー番組が2026年5月より日本テレビにて放送開始する。また、Huluにて「Hulu完全版」の配信も決定した。番組の詳細は後日発表を予定している。
HuluではTAGRIGHT結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』Hulu完全版」を現在配信中。さらに、推しカメラ（チッケム）映像配信サービス・Chikemoo（チケムー）にて、TAGRIGHTが今年1月に東京・日本青年館ホールで行ったショーケース「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」より、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を含む全5曲のパフォーマンスとMCの映像が配信中となっている。3月22日からは、TAGRIGHT初参加となった対バン形式のイベント「BEAT AX VOL.9」の模様がHulu独占にて疑似生配信がスタート。特別番組「TAGRIGHT -THE NEXT-」とあわせて、今、目が離すことのできないTAGRIGHTの様々な姿を見ることができる。（modelpress編集部）
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◆TAGRIGHT、新ドキュメンタリー番組が始動
西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成した新ボーイズグループTAGRIGHT（タグライト）。グループ名のTAGRIGHTには「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。2026年1月には、日本青年館ホールでの4日間に渡るプレデビューショーケースを成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。勢いが止まらない、TAGRIGHTの活動に密着する新ドキュメンタリー番組が2026年5月より日本テレビにて放送開始する。また、Huluにて「Hulu完全版」の配信も決定した。番組の詳細は後日発表を予定している。
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