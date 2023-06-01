なにわ男子・藤原丈一郎、カンテレで初の単独冠番組始動 “オリックスガチ勢”として「丈熱をお届けします！」
【モデルプレス＝2026/03/17】なにわ男子の藤原丈一郎がMCを務める「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」が、4月13日24時15分よりカンテレにて放送されることが決定。初の単独冠番組となる同番組では、アイドル界No.1の“オリックスガチ勢”として、マニアックな知識や視点を活かし毎月さまざまな形でチームの魅力を深堀りしていく。
【写真】なにわ藤原丈一郎、足の骨折を再現
2021年からリーグ3連覇を果たしたオリックス・バファローズ。昨シーズンは3位と悔しい結果に終わったものの、新たなスターが次々と生まれ、球場やキャンプにも大勢のファンが詰めかけるなど、若い世代も含めて人気急上昇中。そんなオリックス・バファローズへの“愛”を詰め込んだ応援番組が始動する。
MCには、生粋のオリックス・バファローズファンとして知られる、なにわ男子・藤原が決定。藤原がカンテレの番組にレギュラー出演するのは、2019年〜2021年まで月曜深夜に放送されていた「なにわからAぇ! 風吹かせます！〜なにわイケメン学園×Aぇ! 男塾〜」以来、約5年ぶりとなる。チームの低迷期からオリックスのホームグラウンド・京セラドーム大阪へ通い詰め、なにわ男子としてデビュー後も忙しい合間をぬって球場観戦、さらには2軍施設へも足を運ぶなど、その“オリックス愛”は筋金入り。2022年からは4年連続で開幕戦の始球式にも登板し、3月27日に行われる今シーズンの開幕戦でも、5年連続5回目となる大役を務めることが発表されたばかり。また、先日開催されたグループ初の京セラドーム公演では、史上初となる6日間連続公演を達成。その際、会場には藤原が私物のオリックスグッズを身に着けたビジュアルの特大看板や、チームとコラボしたポスターも掲示されるなど、オリックスとは“相思相愛”ともいえる関係だ。そんなアイドル界No.1の“オリックスガチ勢”が、満を持して自身の名を冠したオリックス応援番組のMCとして、月1回カンテレの月曜深夜に帰ってくる。
番組では、今季のオリックスの勝敗を、藤原が心の声とともに感情むき出しで振り返るコーナーや、藤原が独断と偏見で選んだ“MVP選手”への直撃インタビューなどを予定。単なる試合結果の紹介に留まらず、マニアックかつ豊富な知識を持つ藤原ならではの視点で、チームの魅力を深掘りしていく。そのほか、月替わりのコーナーも予定しており、毎月さまざまな形でオリックスへの愛を届ける30分となる。（modelpress編集部）
藤原丈一郎の初の冠番組「月刊！オリックスLOVER」。しかも、大好きなオリックス・バファローズ応援番組！めちゃくちゃ最高な気分です！オリファンの皆様だけじゃなく、たくさんの野球ファンの方々がこの番組を見ていただけるように全力投球で頑張ります！実際に球場に行き、インタビューや裏側などもお届けしたいと思っています！丈熱をお届けします！
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【写真】なにわ藤原丈一郎、足の骨折を再現
◆藤原丈一郎、初単独冠番組でオリックス応援
2021年からリーグ3連覇を果たしたオリックス・バファローズ。昨シーズンは3位と悔しい結果に終わったものの、新たなスターが次々と生まれ、球場やキャンプにも大勢のファンが詰めかけるなど、若い世代も含めて人気急上昇中。そんなオリックス・バファローズへの“愛”を詰め込んだ応援番組が始動する。
番組では、今季のオリックスの勝敗を、藤原が心の声とともに感情むき出しで振り返るコーナーや、藤原が独断と偏見で選んだ“MVP選手”への直撃インタビューなどを予定。単なる試合結果の紹介に留まらず、マニアックかつ豊富な知識を持つ藤原ならではの視点で、チームの魅力を深掘りしていく。そのほか、月替わりのコーナーも予定しており、毎月さまざまな形でオリックスへの愛を届ける30分となる。（modelpress編集部）
◆藤原丈一郎コメント
藤原丈一郎の初の冠番組「月刊！オリックスLOVER」。しかも、大好きなオリックス・バファローズ応援番組！めちゃくちゃ最高な気分です！オリファンの皆様だけじゃなく、たくさんの野球ファンの方々がこの番組を見ていただけるように全力投球で頑張ります！実際に球場に行き、インタビューや裏側などもお届けしたいと思っています！丈熱をお届けします！
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