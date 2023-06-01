ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３７３ドル高 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式16日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 46932.25（+373.78 +0.80%）
ナスダック 22371.80（+266.44 +1.21%）
CME日経平均先物 54220（大証終比：+690 +1.27%）
欧州株式16日GMT16:09
英FT100 10345.34（+84.19 +0.82%）
独DAX 23597.31（+150.02 +0.64%）
仏CAC40 7954.13（+42.60 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.696（-0.021）
10年債 4.236（-0.041）
30年債 4.873（-0.031）
期待インフレ率 2.360（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.941（-0.042）
英 国 4.760（-0.063）
カナダ 3.458（-0.049）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.23（-3.48 -3.53%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4991.70（-70.00 -1.38%）
ビットコイン（ドル）
73324.25（+1583.02 +2.21%）
（円建・参考値）
1167万8353円（+252128 +2.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46932.25（+373.78 +0.80%）
ナスダック 22371.80（+266.44 +1.21%）
CME日経平均先物 54220（大証終比：+690 +1.27%）
欧州株式16日GMT16:09
英FT100 10345.34（+84.19 +0.82%）
独DAX 23597.31（+150.02 +0.64%）
仏CAC40 7954.13（+42.60 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.696（-0.021）
10年債 4.236（-0.041）
30年債 4.873（-0.031）
期待インフレ率 2.360（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.941（-0.042）
英 国 4.760（-0.063）
カナダ 3.458（-0.049）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.23（-3.48 -3.53%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4991.70（-70.00 -1.38%）
ビットコイン（ドル）
73324.25（+1583.02 +2.21%）
（円建・参考値）
1167万8353円（+252128 +2.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ