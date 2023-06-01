NY株式16日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　46932.25（+373.78　+0.80%）
ナスダック　　　22371.80（+266.44　+1.21%）
CME日経平均先物　54220（大証終比：+690　+1.27%）

欧州株式16日GMT16:09
英FT100　 10345.34（+84.19　+0.82%）
独DAX　 23597.31（+150.02　+0.64%）
仏CAC40　 7954.13（+42.60　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　3.696（-0.021）
10年債　 　4.236（-0.041）
30年債　 　4.873（-0.031）
期待インフレ率　 　2.360（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.941（-0.042）
英　国　　4.760（-0.063）
カナダ　　3.458（-0.049）
豪　州　　5.001（+0.051）
日　本　　2.265（+0.014）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.23（-3.48　-3.53%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4991.70（-70.00　-1.38%）

ビットコイン（ドル）
73324.25（+1583.02　+2.21%）
（円建・参考値）
1167万8353円（+252128　+2.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ