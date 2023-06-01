TAGRIGHT、新ドキュメンタリー番組放送決定 5月から日本テレビで密着
7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTの新ドキュメンタリー番組（タイトル未定）が、日本テレビで5月から放送されることが16日深夜、発表された。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループ「TAGRIGHT（タグライト）」。グループ名の「TAGRIGHT」には「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。1月には、日本青年館ホールでの4日間にわたるプレデビューショーケースを成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。
そんな勢いが止まらない、TAGRIGHTの活動に密着する新ドキュメンタリー番組の制作が決定。5月から日本テレビにて放送開始する。また、Huluにて「Hulu完全版」の配信も決定。番組の詳細は後日発表を予定している。
また、Huluでは「TAGRIGHT」結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』Hulu完全版」を配信中。さらに、推しカメラ（チッケム）映像配信サービス・Chikemoo（チケムー）にて、TAGRIGHTが今年1月に東京・日本青年館ホールで行ったショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』より、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を含む全5曲のパフォーマンスとMCの映像が配信中している。そして、3月22日からは、TAGRIGHT初参加となった対バン形式のイベント『BEAT AX VOL.9』の模様がHulu独占にて疑似生配信がスタートする。
【ライブ写真】パフォーマンス力も抜群！TAGRIGHT
西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループ「TAGRIGHT（タグライト）」。グループ名の「TAGRIGHT」には「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。1月には、日本青年館ホールでの4日間にわたるプレデビューショーケースを成功させ、バラエティー番組やラジオ出演をするなど次のステップへと歩みを続けている。
また、Huluでは「TAGRIGHT」結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』Hulu完全版」を配信中。さらに、推しカメラ（チッケム）映像配信サービス・Chikemoo（チケムー）にて、TAGRIGHTが今年1月に東京・日本青年館ホールで行ったショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』より、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を含む全5曲のパフォーマンスとMCの映像が配信中している。そして、3月22日からは、TAGRIGHT初参加となった対バン形式のイベント『BEAT AX VOL.9』の模様がHulu独占にて疑似生配信がスタートする。