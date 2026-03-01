動物と一緒に春を楽しもう！ Animeal「春の動物お花見フェス」
記事ポイント2026年3月20日(金)〜4月22日(水)、お台場・心斎橋の両店で開催☆カピバラのお花見アニミル湯・室内お花見・イースター体験プログラムが楽しめる雨天でも屋内で桜と動物のコラボを満喫できる
次世代都市型ふれあい動物園「Animeal（アニミル）」のお台場店・心斎橋店で、2026年3月20日(金)から4月22日(水)まで春限定イベント「春の動物お花見フェス」が開催されます。
桜と動物が織りなす屋内のお花見空間と、イースターをテーマにした体験プログラムが用意されています。
Animeal「春の動物お花見フェス」
イベント名：春の動物お花見フェス開催期間：2026年3月20日(金)〜4月22日(水)会場（お台場店）：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール5F（定休日：毎週木曜日）会場（心斎橋店）：大阪市中央区西心斎橋1-8-11 御堂筋線 心斎橋駅(7)番出口より徒歩3分（定休日：毎週火曜日）入場料（お台場店）：大人45分 2,200円〜／小人時間無制限 990円／幼児無料 ※入場時1オーダー制入場料（心斎橋店）：大人60分 2,200円〜／小人時間無制限 990円／幼児無料 ※入場時1オーダー制主催：FULFILL FOR
Animeal（アニミル）は「動物ファースト」を理念に掲げ、昼夜交代制と環境エンリッチメントの整備を通じて動物本来の行動を引き出す展示を実現している都市型施設です。
今回の「春の動物お花見フェス」は、桜・動物・イースターを組み合わせた春限定の体験型イベントとして、お台場店と大阪・心斎橋店の2会場で同時開催されます。
お花見アニミル湯（お台場店テラスエリア）
お台場店のテラスエリアでは、桜に囲まれた特設空間でカピバラが温泉に浸かる様子が楽しめます。
春限定ドリンク「桜あんミルク」（レギュラー660円・メガ825円、税込）とあわせて屋外でのお花見気分が味わえます。
室内お花見（両店パークエリア）
店内パークエリアが期間限定のお花見会場に変わります。
雨天でも屋内で桜と猫・犬のコラボレーションを楽しめるのが特徴で、特設フォトブースも用意されています。
イースター特別企画（両店）
「命・再生・新しい始まり」をテーマにした体験プログラムが複数用意されています。
実物のダチョウの卵に触れてその強度を体験する展示解説が行われるほか、土日祝14:00からはエッグハントイベントも実施されます。
世界最大級のウサギ「フレミッシュジャイアント」との特別撮影会も開催されます。
土日祝17:30からは通年イベント「もぐもぐイベント」がイースター仕様になり、お台場店ではキンカジュー、心斎橋店ではビントロングが卵型フィーダーでおやつを探す様子を観察できます。
「春の動物お花見フェス」は雨の日でも動物と一緒にお花見を楽しめる屋内型のイベントです。
カピバラの露天風呂からイースター体験まで、春ならではのプログラムが揃っています。
開催期間は2026年3月20日(金)から4月22日(水)で、土日祝日は限定イベントも追加されます。
Animealの春限定イベントの紹介でした☆
よくある質問
Q. お台場店と心斎橋店でイベント内容は異なりますか？
A. 一部異なります。お花見アニミル湯（カピバラの露天風呂）はお台場店のみの実施です。室内お花見とイースター特別企画は両店で開催されます。
Q. 幼児も入場できますか？
A. 0〜3歳の幼児は時間無制限で無料です。20歳以上の同伴者が必要です。
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