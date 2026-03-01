里見浩太朗が特別登壇！ チューリップ企画「歎異抄大学@みやこめっせ」

記事ポイント 2026年4月19日(日)、京都市勧業館みやこめっせで開催俳優・里見浩太朗氏が特別ゲストとして蓮如上人の法話を演じる参加費3,000円・事前申し込み制で定員3,000人 2026年4月19日(日)、京都市勧業館みやこめっせで開催俳優・里見浩太朗氏が特別ゲストとして蓮如上人の法話を演じる参加費3,000円・事前申し込み制で定員3,000人

仏教哲学の古典『歎異抄』をテーマにした学びのイベント「歎異抄大学」の第9回が、2026年4月19日(日)に京都・みやこめっせで開催されます。

今回の特別ゲストは、アニメ映画で蓮如上人役を演じた俳優・里見浩太朗氏です。

チューリップ企画「歎異抄大学@みやこめっせ」

イベント名：第9回「歎異抄大学@みやこめっせ」開催日時：2026年4月19日(日)会場：京都市勧業館 みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町9-1）参加費：3,000円（税込）定員：3,000人申込方法：事前申し込み制主催：「歎異抄を大いに学ぶ」実行委員会共催：チューリップ企画

『歎異抄』は、親鸞聖人の言葉を弟子の唯円が記した鎌倉時代の仏教書で、日本で最も広く読まれている仏典のひとつです。

「歎異抄大学」は、講演・対談・音楽・映像など多様な形式でその世界観に触れられるイベントとして、毎回3,000人規模の参加者を集めています。

今回のテーマは「歎異抄から学ぶ『なぜ生きる』」で、100万部突破のベストセラー書籍『なぜ生きる』の世界観を軸にプログラムが組まれています。

里見浩太朗氏 特別ステージ

俳優・里見浩太朗氏は、アニメ映画『なぜ生きる ――蓮如上人と吉崎炎上』で主人公・蓮如上人の声を演じました。

当日は、蓮如上人の法話のシーンをステージ上で実際に演じるほか、司会者とのトークやメドレー形式の歌唱も予定されています。

水戸黄門の5代目・水戸光圀役でも知られる名優が、約500年前の蓮如上人の言葉を現代の舞台に再現します。

メイン講演・仏教講義

メイン講演には、13万部超のベストセラー『歎異抄ってなんだろう』の著者・高森光晴氏が登壇します。

『なぜ生きる』の共著者・伊藤健太郎氏による講義のほか、心療内科医・明橋大二氏と浄土真宗学院講師によるスペシャルトークセッションも予定されています。

精神医学と仏教の両面から「なぜ、満たされないのか？」というテーマに迫る内容で、初めて仏教に触れる人にも分かりやすく構成されています。

「歎異抄大学」は仏教初心者から専門家まで楽しめる構成で、京都・みやこめっせは親鸞聖人ゆかりの地に近い開催地です。

参加費3,000円（税込）の事前申し込み制で、2026年4月19日(日)に開催されます。

仏教の視点から「なぜ生きるか」を考えるきっかけになるイベントです。

書籍・映画・講演が一体になったイベント「歎異抄大学@みやこめっせ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 仏教の知識がなくても参加できますか？

A. 参加できます。分かりやすい言葉で解説するプログラムが用意されており、仏教初心者でも楽しめる内容になっています。

Q. 参加方法と費用を教えてください。

A. 事前申し込み制で、参加費は3,000円（税込）です。定員は3,000人です。

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