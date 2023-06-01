なにわ男子・藤原丈一郎、オリックス愛詰め込む 初の単独冠番組『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』スタート
なにわ男子・藤原丈一郎がMCを務める新番組、カンテレ『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』が4月13日からスタートする（月1回 月曜深0：15 ※関西ローカル）。月に1度のオリックス・バファローズへの“愛”を詰め込んだ応援番組となっている。番組開始に先駆け、藤原のコメントが公開された。
【画像】『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』番組ロゴ
同番組の始動については、きょう16日深夜のカンテレ『8SPORTS』生放送内で発表。藤原は生粋のオリックス・バファローズファンとして知られおり、同番組が自身初の単独冠番組となる。藤原がカンテレの番組にレギュラー出演するのは、2019年から2021年まで月曜深夜に放送されていた『なにわからAぇ! 風吹かせます！〜なにわイケメン学園×Aぇ! 男塾〜』以来、約5年ぶり。
同球団の低迷期からホームグラウンド・京セラドーム大阪へ通い詰め、なにわ男子としてデビュー後も忙しい合間をぬって球場観戦、さらには2軍施設へも足を運ぶなど、その“オリックス愛”は筋金入り。2022年からは4年連続で開幕戦の始球式にも登板し、27日に行われる今季の開幕戦でも、5年連続5回目となる大役を務めることが発表されたばかり。
また、先日開催されたグループ初の京セラドーム公演では、史上初となる6日間連続公演を達成した。その際、会場には藤原が私物のオリックスグッズを身に着けたビジュアルの特大看板や、チームとコラボしたポスターも掲示されるなど、オリックスとは“相思相愛”のような関係だ。
そんなアイドル界No.1の“オリックスガチ勢”が、満を持して自身の名を冠したオリックス応援番組のMCとして、月1回カンテレの月曜深夜に帰ってくる。
番組では今季のオリックスの勝敗を藤原が心の声とともに感情むき出しで振り返るコーナーや、藤原が独断と偏見で選んだ“MVP選手”への直撃インタビューなどを予定。単なる試合結果の紹介に留まらず、マニアックかつ豊富な知識を持つ藤原ならではの視点で、チームの魅力を深掘りしていく。そのほか、月替わりのコーナーも予定しており、毎月さまざまな形でオリックスへの愛を届ける。
■なにわ男子・藤原丈一郎 コメント
藤原丈一郎の初の冠番組『月刊！オリックスLOVER』。
しかも、大好きなオリックス・バファローズ応援番組！めちゃくちゃ最高な気分です！
オリファンの皆様だけじゃなく、たくさんの野球ファンの方々がこの番組を見ていただけるように全力投球で頑張ります！
実際に球場に行き、インタビューや裏側などもお届けしたいと思っています！
丈熱をお届けします！
【画像】『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』番組ロゴ
同番組の始動については、きょう16日深夜のカンテレ『8SPORTS』生放送内で発表。藤原は生粋のオリックス・バファローズファンとして知られおり、同番組が自身初の単独冠番組となる。藤原がカンテレの番組にレギュラー出演するのは、2019年から2021年まで月曜深夜に放送されていた『なにわからAぇ! 風吹かせます！〜なにわイケメン学園×Aぇ! 男塾〜』以来、約5年ぶり。
また、先日開催されたグループ初の京セラドーム公演では、史上初となる6日間連続公演を達成した。その際、会場には藤原が私物のオリックスグッズを身に着けたビジュアルの特大看板や、チームとコラボしたポスターも掲示されるなど、オリックスとは“相思相愛”のような関係だ。
そんなアイドル界No.1の“オリックスガチ勢”が、満を持して自身の名を冠したオリックス応援番組のMCとして、月1回カンテレの月曜深夜に帰ってくる。
番組では今季のオリックスの勝敗を藤原が心の声とともに感情むき出しで振り返るコーナーや、藤原が独断と偏見で選んだ“MVP選手”への直撃インタビューなどを予定。単なる試合結果の紹介に留まらず、マニアックかつ豊富な知識を持つ藤原ならではの視点で、チームの魅力を深掘りしていく。そのほか、月替わりのコーナーも予定しており、毎月さまざまな形でオリックスへの愛を届ける。
■なにわ男子・藤原丈一郎 コメント
藤原丈一郎の初の冠番組『月刊！オリックスLOVER』。
しかも、大好きなオリックス・バファローズ応援番組！めちゃくちゃ最高な気分です！
オリファンの皆様だけじゃなく、たくさんの野球ファンの方々がこの番組を見ていただけるように全力投球で頑張ります！
実際に球場に行き、インタビューや裏側などもお届けしたいと思っています！
丈熱をお届けします！