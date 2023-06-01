【今日の献立】2026年3月17日(火)「野菜を食べるスープ 基本のポトフ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜を食べるスープ 基本のポトフ」 「王道ポテトサラダ バジル風味にアレンジ」 「プチトマトのマリネ」 の全3品。
野菜がたっぷり食べられます。ちょっと肌寒い日にぴったりです。
【主菜】野菜を食べるスープ 基本のポトフ
大きめに切ったたっぷりの野菜とソーセージを煮込んだポトフです。セロリの風味がポイント！
調理時間：30分
カロリー：359Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ニンジン 1/2本 セロリ 1/2本 水 600ml
固形スープの素 2個
ローリエ 1枚
塩コショウ 少々
パセリ (みじん切り)適量 粒マスタード 適量
2. 塩コショウで味を調え、器に盛る。パセリを散らし、粒マスタードを添える。
【副菜】王道ポテトサラダ バジル風味にアレンジ
じゃがいも料理の王道ポテトサラダ。いつもの味にバジルを加えてアレンジしてみては。
調理時間：10分
カロリー：255Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
プロセスチーズ 40g
＜ドレッシング＞
バジル (生)10~15枚
EVオリーブ油 大さじ1
マヨネーズ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)1/4片分
塩コショウ 少々
バジル (飾り)適量
バジルは細かいみじん切りにし、その他の＜ドレッシング＞の材料と混ぜ合わせる。
【副菜】プチトマトのマリネ
数日間日持ちするので、作り置きにも最適です。
調理時間：40分
カロリー：41Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
＜マリネ液＞
酢 大さじ1
水 大さじ2
砂糖 小さじ2
塩 少々
一度凍らせると、簡単に皮がむけます。前日から凍らせておいても良いでしょう。
小鍋に＜マリネ液＞の材料を入れて火にかけ、煮たったら火を止めて冷ます。
野菜がたっぷり食べられます。ちょっと肌寒い日にぴったりです。
【主菜】野菜を食べるスープ 基本のポトフ
大きめに切ったたっぷりの野菜とソーセージを煮込んだポトフです。セロリの風味がポイント！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：359Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ソーセージ (長め)6本 春キャベツ 1/4個
ニンジン 1/2本 セロリ 1/2本 水 600ml
固形スープの素 2個
ローリエ 1枚
塩コショウ 少々
パセリ (みじん切り)適量 粒マスタード 適量
【下準備】春キャベツは芯を付けたまま、4等分のくし切りにする。ニンジンは皮をむき、大きめの乱切りにする。セロリは筋を引き、大きめの乱切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にソーセージ、春キャベツ、ニンジン、セロリ、水、固形スープの素、ローリエを入れて中火にかけ、煮たったら弱火で20分程煮る。
©Eレシピ
2. 塩コショウで味を調え、器に盛る。パセリを散らし、粒マスタードを添える。
©Eレシピ
【副菜】王道ポテトサラダ バジル風味にアレンジ
じゃがいも料理の王道ポテトサラダ。いつもの味にバジルを加えてアレンジしてみては。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：255Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）新ジャガイモ 200g
プロセスチーズ 40g
＜ドレッシング＞
バジル (生)10~15枚
EVオリーブ油 大さじ1
マヨネーズ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)1/4片分
塩コショウ 少々
バジル (飾り)適量
【下準備】新ジャガイモは皮ごときれいにタワシで水洗いし、1cm角に切る。プロセスチーズは1cm角に切る。
©Eレシピ
バジルは細かいみじん切りにし、その他の＜ドレッシング＞の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱容器に新ジャガイモを入れ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分程加熱する。粗熱が取れたら、プロセスチーズと＜ドレッシング＞を加えて和える。器に盛り、バジルを添える。
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【副菜】プチトマトのマリネ
数日間日持ちするので、作り置きにも最適です。
©Eレシピ
調理時間：40分
カロリー：41Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）プチトマト 12個
＜マリネ液＞
酢 大さじ1
水 大さじ2
砂糖 小さじ2
塩 少々
【下準備】プチトマトはヘタを取り、水洗いする。水気をしっかり拭き取り、冷凍庫で冷やす。凍ったら、水にサッとつけ、皮をむく。
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一度凍らせると、簡単に皮がむけます。前日から凍らせておいても良いでしょう。
小鍋に＜マリネ液＞の材料を入れて火にかけ、煮たったら火を止めて冷ます。
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【作り方】1. 抗菌袋にプチトマトと＜マリネ液＞を入れ、冷蔵庫で30分以上冷やし、器に盛る。
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