プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「野菜を食べるスープ 基本のポトフ」 「王道ポテトサラダ バジル風味にアレンジ」 「プチトマトのマリネ」 の全3品。
野菜がたっぷり食べられます。ちょっと肌寒い日にぴったりです。

【主菜】野菜を食べるスープ 基本のポトフ
大きめに切ったたっぷりの野菜とソーセージを煮込んだポトフです。セロリの風味がポイント！

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調理時間：30分
カロリー：359Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ソーセージ  (長め)6本 春キャベツ  1/4個
ニンジン  1/2本 セロリ  1/2本 水  600ml
固形スープの素  2個
ローリエ  1枚
塩コショウ  少々
パセリ  (みじん切り)適量 粒マスタード  適量

【下準備】

春キャベツは芯を付けたまま、4等分のくし切りにする。ニンジンは皮をむき、大きめの乱切りにする。セロリは筋を引き、大きめの乱切りにする。

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【作り方】

1. 鍋にソーセージ、春キャベツ、ニンジン、セロリ、水、固形スープの素、ローリエを入れて中火にかけ、煮たったら弱火で20分程煮る。

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2. 塩コショウで味を調え、器に盛る。パセリを散らし、粒マスタードを添える。

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【副菜】王道ポテトサラダ バジル風味にアレンジ
じゃがいも料理の王道ポテトサラダ。いつもの味にバジルを加えてアレンジしてみては。

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調理時間：10分
カロリー：255Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

新ジャガイモ  200g
プロセスチーズ  40g
＜ドレッシング＞
  バジル  (生)10~15枚
  EVオリーブ油  大さじ1
  マヨネーズ  大さじ1
  ニンニク  (すりおろし)1/4片分
  塩コショウ  少々
バジル  (飾り)適量

【下準備】

新ジャガイモは皮ごときれいにタワシで水洗いし、1cm角に切る。プロセスチーズは1cm角に切る。

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バジルは細かいみじん切りにし、その他の＜ドレッシング＞の材料と混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 耐熱容器に新ジャガイモを入れ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分程加熱する。粗熱が取れたら、プロセスチーズと＜ドレッシング＞を加えて和える。器に盛り、バジルを添える。

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【副菜】プチトマトのマリネ
数日間日持ちするので、作り置きにも最適です。

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調理時間：40分
カロリー：41Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

プチトマト  12個
＜マリネ液＞
  酢  大さじ1
  水  大さじ2
  砂糖  小さじ2
  塩  少々

【下準備】

プチトマトはヘタを取り、水洗いする。水気をしっかり拭き取り、冷凍庫で冷やす。凍ったら、水にサッとつけ、皮をむく。

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一度凍らせると、簡単に皮がむけます。前日から凍らせておいても良いでしょう。
小鍋に＜マリネ液＞の材料を入れて火にかけ、煮たったら火を止めて冷ます。

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【作り方】

1. 抗菌袋にプチトマトと＜マリネ液＞を入れ、冷蔵庫で30分以上冷やし、器に盛る。

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