16日午前、沖縄県名護市の辺野古の沖合で、研修旅行中の高校生らを乗せた小型船2隻が転覆する事故がありました。この事故で女子高校生ら2人が死亡し、14人がケガをしています。

海上保安庁によりますと、16日午前10時すぎ、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古沖で、2隻の小型船が転覆し、乗船していた京都府の同志社国際高校の高校生らあわせて21人が海に投げ出されました。全員まもなく救助されましたが、このうち高校生の武石知華さん（17）と船長の金井創さん（71）が意識がない状態で搬送され、その後、死亡が確認されました。

また、関係者によりますと、生徒を含む14人が骨折などのケガをしたということです。

同志社国際高校によりますと、船には平和学習の研修旅行中の2年生18人が乗っていたということです。

転覆した2隻は普段、辺野古の工事に抗議する市民団体「ヘリ基地反対協議会」が運航する船で、この日は高校からの依頼で、生徒らの平和学習に協力していたということです。

「ヘリ基地反対協議会」は16日夜、名護市内で会見を開き、事故について謝罪しました。最初に1隻の船が転覆し、それを助けようとしてもう1隻も転覆したとの情報もあるということですが、詳しくはわからないとしています。