Ririmew新作は大谷映美里プロデュース♡5周年を彩るツヤコスメ登場

指原莉乃さんプロデュースのコスメブランド「Ririmew（リリミュウ）」が、2026年4月15日（水）にブランド誕生5周年を迎えます。これを記念し、イメージモデルを務める＝LOVEの大谷映美里さんが新たに商品プロデュースを担当したコスメが登場♡ツヤ肌を叶えるハイライトと、繊細なラメがきらめくアイライナーの2アイテムがラインナップ。毎日のメイクに取り入れやすい価格と品質で、さらに魅力を広げる注目の新作コスメです。

5周年を迎えるRirimew新作

2021年に誕生したRirimewは、「価格を抑えながらも高品質なコスメ」をコンセプトに多くの女性から支持されてきたブランド。

5周年を迎える今回、新たなステージとしてイメージモデルの大谷映美里さんが商品プロデュースにも参加し、ブランドの世界観をさらに広げます。

新作コスメの開発には、メイクアップアーティストのいむたんさんも商品アドバイザーとして参加。トレンド感と使いやすさを両立したアイテムが完成しました。

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ツヤ肌＆輝く目元を叶える新作

今回登場するのは、立体感のあるツヤ肌を演出するハイライトと、繊細ラメが輝くアイライナーの2アイテムです。

リリミュウ ヴェールグロウハイライト



価格：各1,980円（税込）

肌に自然な立体感ときらめきを与えるツヤ感ハイライト。多彩なパールとラメが光を放ち、潤っているような濡れツヤ肌を演出します。

しっとりとしたパウダーが肌に溶け込むようになじみ、粉飛びしにくいのもポイント。鼻筋や頬などに使うことで、簡単に立体感のあるメイクが完成します。

保湿美容液成分として、セラミド・ヒアルロン酸・モモ葉エキスを配合。メイクしながら肌ケアも叶えます。

種類：全2種

リリミュウ トゥインクルライナー



価格：各1,760円（税込）

シアーな発色で繊細に輝くラメライナー。粒子の異なる2種のシルバーラメを配合し、上品なきらめきのある目元を演出します。涙袋に使うと、うるんだようなぷっくりとした印象に。

ウォーターベース処方により、塗布後に薄い膜を形成※してラメ飛びを防ぎ、美しい輝きを長時間キープします。ダイヤル式の筆ペンタイプで液量調整ができ、かすれにくくなめらかなラインが描けるのも魅力です。

保湿美容液成分として、モモ葉エキス・セラミド・ヒアルロン酸を配合しています。

種類：全3種

※（アクリレーツ/アクリル酸エチルへキシル）コポリマー

発売日：2026年4月3日（金）

販売場所：公式オンラインショップ／ロフト／PLAZA／＠cosme TOKYO／OSAKA／NAGOYA／アミュエスト博多店／札幌ステラプレイス店

※一部店舗を除く

大谷映美里プロデュース新作に注目

Ririmewの5周年を彩る新作コスメは、大谷映美里さんがプロデュースした注目のアイテム。

ツヤ肌を叶えるハイライトと、繊細なラメが輝くアイライナーで、毎日のメイクに華やかなきらめきをプラスしてくれます。

手に取りやすい価格と高品質を兼ね備えたRirimewらしい新作コスメは、春メイクにもぴったり♡気になる方は発売日をチェックして、ぜひ取り入れてみてください。