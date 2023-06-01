NY株式16日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均　　　46945.42（+386.95　+0.83%）
ナスダック　　　22384.71（+279.35　+1.26%）
CME日経平均先物　54345（大証終比：+815　+1.50%）

欧州株式16日GMT15:13
英FT100　 10363.45（+102.30　+1.00%）
独DAX　 23638.04（+190.75　+0.81%）
仏CAC40　 7954.98（+43.45　+0.55%）

米国債利回り
2年債　 　3.692（-0.025）
10年債　 　4.234（-0.043）
30年債　 　4.869（-0.035）
期待インフレ率　 　2.363（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.936（-0.047）
英　国　　4.750（-0.073）
カナダ　　3.453（-0.054）
豪　州　　5.001（+0.051）
日　本　　2.265（+0.014）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.47（-3.24　-3.28%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.00（-55.70　-1.10%）

ビットコイン（ドル）
73524.75（+1783.52　+2.49%）
（円建・参考値）
1170万1464円（+283847　+2.49%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ