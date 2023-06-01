ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３８６ドル高 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式16日（NY時間11:13）（日本時間00:13）
ダウ平均 46945.42（+386.95 +0.83%）
ナスダック 22384.71（+279.35 +1.26%）
CME日経平均先物 54345（大証終比：+815 +1.50%）
欧州株式16日GMT15:13
英FT100 10363.45（+102.30 +1.00%）
独DAX 23638.04（+190.75 +0.81%）
仏CAC40 7954.98（+43.45 +0.55%）
米国債利回り
2年債 3.692（-0.025）
10年債 4.234（-0.043）
30年債 4.869（-0.035）
期待インフレ率 2.363（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.936（-0.047）
英 国 4.750（-0.073）
カナダ 3.453（-0.054）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.47（-3.24 -3.28%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.00（-55.70 -1.10%）
ビットコイン（ドル）
73524.75（+1783.52 +2.49%）
（円建・参考値）
1170万1464円（+283847 +2.49%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46945.42（+386.95 +0.83%）
ナスダック 22384.71（+279.35 +1.26%）
CME日経平均先物 54345（大証終比：+815 +1.50%）
欧州株式16日GMT15:13
英FT100 10363.45（+102.30 +1.00%）
独DAX 23638.04（+190.75 +0.81%）
仏CAC40 7954.98（+43.45 +0.55%）
米国債利回り
2年債 3.692（-0.025）
10年債 4.234（-0.043）
30年債 4.869（-0.035）
期待インフレ率 2.363（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.936（-0.047）
英 国 4.750（-0.073）
カナダ 3.453（-0.054）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝95.47（-3.24 -3.28%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.00（-55.70 -1.10%）
ビットコイン（ドル）
73524.75（+1783.52 +2.49%）
（円建・参考値）
1170万1464円（+283847 +2.49%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ