リバプール戦後のインタビューを打ち切ったトゥドール監督「それは私に聞くべき質問ではない」
トッテナムを率いるイゴール・トゥドール監督が試合後のインタビューを途中で打ち切ったようだ。英『ザ・サン』や『ミラー』が伝えている。
トッテナムは15日のプレミアリーグ第15節でリバプールのホームに乗り込んだ。前半18分にドミニク・ショボスライに直接FKを叩き込まれて先制を許しながらも、終了間際の後半45分にFWリシャルリソンが値千金の同点ゴールを奪い、1-1のドローに持ち込んだ。
就任以降、公式戦4連敗中だったチームにとって初のドロー。しかし、プレミアリーグの順位は16位のままで、以前残留争いに巻き込まれている。
試合後の監督インタビュー。『スカイスポーツ』のパトリック・デイビソン記者が「残留の希望を与え、新たな監督を必要しないことを証明できたか?」とトゥドール監督に問うと、指揮官は「もういい、私はいつもあなたに本音で語っている」と語り、「どの質問に答えればいいんだ?」と続けた。
「それは私に聞くべき質問ではない。私は監督だ。我々のプレーについて聞くべきだ。監督に自身の立場について尋ねても、それについての感覚はない。どの監督も同じことを言うだろうが、あなた方はいつも同じ質問をする。監督は会見に出席する義務がある以上、何かを答えなければならないが、そうでなければ家にいたいと思っている。君たちはいつも同じ質問ばかりするんだ」
引き下がらないデイビソン記者は「あなたは金曜日に『残留への希望を与える』と話しました。私が言いたいのは、今日のトッテナムのプレーぶりを見て希望を与えることができたか、ということです」と質問。すると、トゥドール監督は「これは一体どういう質問なんだ? 私が今、あなたに言う必要があるのか」と返答し、インタビューを途中で打ち切ったという。
「そんなことは話していない。私が選手に話すことを話す必要があるのか? これで終わりなのか? それともまだなのか? よし、ありがとう」
トッテナムは15日のプレミアリーグ第15節でリバプールのホームに乗り込んだ。前半18分にドミニク・ショボスライに直接FKを叩き込まれて先制を許しながらも、終了間際の後半45分にFWリシャルリソンが値千金の同点ゴールを奪い、1-1のドローに持ち込んだ。
試合後の監督インタビュー。『スカイスポーツ』のパトリック・デイビソン記者が「残留の希望を与え、新たな監督を必要しないことを証明できたか?」とトゥドール監督に問うと、指揮官は「もういい、私はいつもあなたに本音で語っている」と語り、「どの質問に答えればいいんだ?」と続けた。
「それは私に聞くべき質問ではない。私は監督だ。我々のプレーについて聞くべきだ。監督に自身の立場について尋ねても、それについての感覚はない。どの監督も同じことを言うだろうが、あなた方はいつも同じ質問をする。監督は会見に出席する義務がある以上、何かを答えなければならないが、そうでなければ家にいたいと思っている。君たちはいつも同じ質問ばかりするんだ」
引き下がらないデイビソン記者は「あなたは金曜日に『残留への希望を与える』と話しました。私が言いたいのは、今日のトッテナムのプレーぶりを見て希望を与えることができたか、ということです」と質問。すると、トゥドール監督は「これは一体どういう質問なんだ? 私が今、あなたに言う必要があるのか」と返答し、インタビューを途中で打ち切ったという。
「そんなことは話していない。私が選手に話すことを話す必要があるのか? これで終わりなのか? それともまだなのか? よし、ありがとう」