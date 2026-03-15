ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、二刀流で頂点を狙う。ＷＢＣでは投手としては登板せずに打者に専念したが、準々決勝で敗退。大会２連覇を逃したが、ド軍では開幕から二刀流でフル回転していくことが濃厚だ。開幕から二刀流で挑むのは２３年以来３年ぶり。ワールドシリーズ３連覇へ向けて、本格的に歩み出していく。

今季は対外試合での登板はないが、侍ジャパンでの活動中も投手調整は続けてきた。１２日（日本時間１３日）には全体練習前にライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。侍戦士を相手に４イニングを想定して５９球を投げ、７三振を奪うなど快投を見せ、「シーズンに向けていい準備ができているのかなと思う」と手応えを口にしていた。

侍ジャパンは現地時間の１５日午前に井端監督やＮＰＢ組が宿舎を離れ、解散。メジャー組は今後、キャンプ地に戻りオープン戦に出場して開幕へ備える。アリゾナ州グレンデールキャンプに合流見込みの大谷も１度は投手としてオープン戦に登板する可能性が高い。

レギュラーシーズンを見据えて球団と話し合い、ＷＢＣでは投手での登板はしなかった。どんな状況でも投打でフル回転した大谷がぐっと我慢したのは、それだけ、ワールドシリーズ３連覇への思いが強いからでもある。新たな挑戦が再び始まる。（安藤 宏太）