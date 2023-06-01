空気階段、第9回単独公演『●●●』開催決定 久々体重2ケタのもぐら、毛量が増えたかたまりに注目【コメント全文】
16日深夜放送のTBSラジオ『空気階段の踊り場』（深0：00）では、空気階段第9回単独公演『●●●』（読み：まるまるまる）の開催を発表した。
【写真】空気階段・水川かたまりがパパの笑顔 生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこ
「無修正」「ひかり」「ダンス」と3文字のタイトルが続いていたが、今回は何かの伏字ともとれる黒丸3つの不思議なタイトルに決まった。
昨年は、鈴木もぐらが人工股関節手術後初の単独公演ということもあり、今までは出来なかった動きや姿勢を活かしたアクティブなコントも見どころのひとつに。今年は、28キロの減量に成功。久しぶりに体重2ケタのもぐらが観られる公演になりそうだ。また、水川かたまりも、昨年の単独公演の頃よりAGA治療の成果が出て毛量が増えた。生まれ変わった空気階段のオール新作コントに注目だ。
今回の単独公演は、6月から9月にかけて東京・仙台・石川・札幌・福岡・香川・大阪・名古屋と周り、最後は東京で凱旋公演を行う。最終日となる9月6日の夜公演のみ生配信も実施する。
また、今年は金沢公演にてツアーパッケージも。会場チケットと宿泊ホテル、特典グッズが付いたお得なセットとなっている（※詳細は後日発表）。
■鈴木もぐら
2026年。あなたにとって、忘れられない一年にします。そして私にとっても、忘れられない一年になることでしょう。この単独公演を、あなたに捧げます。全ての生物へ捧げます。私は走ります。それでは皆さま、会場でお会いしましょう。
■水川かたまり
私たちは●●●と共にあります。●●●のおかげで私たちは今日も幸福の中にあります。しかし、あなたたちはまだ●●●に出会っていません。とても可哀想です。だから私たちはあなたたちに●●●を紹介することにしました。くれぐれも●●●に失礼のないようにお願いします。
【写真】空気階段・水川かたまりがパパの笑顔 生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこ
「無修正」「ひかり」「ダンス」と3文字のタイトルが続いていたが、今回は何かの伏字ともとれる黒丸3つの不思議なタイトルに決まった。
昨年は、鈴木もぐらが人工股関節手術後初の単独公演ということもあり、今までは出来なかった動きや姿勢を活かしたアクティブなコントも見どころのひとつに。今年は、28キロの減量に成功。久しぶりに体重2ケタのもぐらが観られる公演になりそうだ。また、水川かたまりも、昨年の単独公演の頃よりAGA治療の成果が出て毛量が増えた。生まれ変わった空気階段のオール新作コントに注目だ。
また、今年は金沢公演にてツアーパッケージも。会場チケットと宿泊ホテル、特典グッズが付いたお得なセットとなっている（※詳細は後日発表）。
■鈴木もぐら
2026年。あなたにとって、忘れられない一年にします。そして私にとっても、忘れられない一年になることでしょう。この単独公演を、あなたに捧げます。全ての生物へ捧げます。私は走ります。それでは皆さま、会場でお会いしましょう。
■水川かたまり
私たちは●●●と共にあります。●●●のおかげで私たちは今日も幸福の中にあります。しかし、あなたたちはまだ●●●に出会っていません。とても可哀想です。だから私たちはあなたたちに●●●を紹介することにしました。くれぐれも●●●に失礼のないようにお願いします。