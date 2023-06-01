エクスジミー（XGIMI）は、「Elfinシリーズ」のプロジェクター3機種を順次発売する。「Elfin Flip Plus」は17日発売で、価格は6万9800円。「Elfin Flip Laser」と「Elfin Flip 4K」は4月中旬にMakuakeで先行販売予定。

3機種ともに150度回転可能なジンバル一体型の薄型設計で、壁や天井へ自由に投影できる。

Elfin Flip 4K

また、全機種で自動台形補正やオートフォーカス、アイ・プロテクション機能に対応。OSはGoogle TVを搭載する。

Elfin Flip Plus

「Elfin Flip Plus」は6万9800円のベーシックモデル。公式サイトや家電量販店などで購入できる。Amazon.co.jpや楽天市場では3月末以降に順次展開予定。

光源はLEDを採用し、明るさは500ISOルーメン。解像度はフルHD。推奨投影サイズは60～120インチ。

大きさは235×226×71mm、重さは1.1kg。スピーカーは3W×2の「XGIMI Sound」システムを搭載する。

Elfin Flip 4K

シリーズ最上位モデルの「Elfin Flip 4K」は4月中旬にMakuakeで先行販売される。価格は未定。

光源は最新世代の日亜化学工業製3色レーザー（QuaLas RGBシリーズ）。明るさは1500ISOルーメンで、解像度は4K。

また、0.98～1.3:1の光学ズームを搭載する。比較的短距離での投影に対応し、2.17mの距離で100インチの投影ができる。推奨投影サイズは54～150インチ。

ゲーミング機能として、低遅延モードと高画質モードを自動的に切り替える「ALLM（Auto Low Latency Mode）」や「VRR（可変リフレッシュレート）」に対応する。1080p／120Hzなどの条件下で、遅延は1ミリ秒。

スマート機能として、自動障害物回避機能やスクリーンアジャスト機能、壁色適応機能を備える。

搭載するスピーカーはハーマン・カードン製で、出力は7W。

Elfin Flip Laser

「Elfin Flip Laser」も4月中旬にMakuakeで先行販売予定で、価格は未定。

Elfin Flip 4Kと同様に、光源は最新世代の日亜化学工業製3色レーザーで、明るさは1500ISOルーメン。解像度はフルHD。推奨投影サイズは60～120インチ。

出力7Wのハーマン・カードン製スピーカーを搭載する。

製品名 Elfin Flip 4K Elfin Flip Laser Elfin Flip Plus 大きさ － － 235×226×71mm 重さ － － 1.1kg 光源 3色レーザー 3色レーザー LED 輝度 1500ISOルーメン 1500ISOルーメン 500ISOルーメン 標準解像度 4K フル HD フル HD コントラスト比 20000:1（EBLオン時） 10000:1（EBLオン時） 4000:1（EBLオン時） 光学ズーム 対応 なし なし VRR、ALLM 対応 なし なし スマート機能 自動台形補正オートフォーカス自動障害物回避スクリーンアジャスト機能壁色適応機能アイ・プロテクション機能 自動台形補正オートフォーカスアイ・プロテクション機能 自動台形補正オートフォーカスアイ・プロテクション機能 スピーカー 1×7W Harman Kardon 1×7W Harman Kardon 2×3W XGIMI Sound システム Google TV Google TV Google TV 投影サイズ 40～200 インチ 40～200 インチ 40～200 インチ 推奨投影サイズ 54～150 インチ 60～120 インチ 60～120 インチ