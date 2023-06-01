【小悪魔ツインテールちゃん】 3月17日発売 価格：8,250円

コトブキヤは、プラモデル「小悪魔ツインテールちゃん」を3月17日に発売する。価格は8,250円。

本商品は、創彩少女庭園スピンオフ「〇〇さん」シリーズの第2弾。落ち着いたピンク系カラーのツインテールスタイルで、前髪は新規造形となっている。「通常タイプ」、「メガネ対応タイプ」に加え、メガロマリアのバイザーなどを装着することが可能な「3mm穴あきタイプ」の3種類が付属する。スキンカラーはカラーCを採用。

その他の特長

表情パーツ 塗装済みタイプ/未塗装タイプ

アイプリントは森倉円氏による新規デザインの「おちょくり顔」、「不遜顔」、「見下し顔」の3種類を用意。つい翻弄されてしまいそうな新キャラクターに仕上がっている。塗装済みタイプと未塗装タイプの両方のフェイスと目線の向きが異なる水転写式アイデカールが付属するため、未塗装タイプに貼り付けることによってオリジナルの表情パーツを作ることができる。

※表情パーツは「虹村 映美【令法高等学校・夏服】」と同じ形状です。

ボディ

「YOMI」のボディを採用。腕時計を巻いた前腕やチョーカーなど個性的なアイテムが目を引く。立ち姿用の上半身のほかに、高いところに手を伸ばすシチュエーションが再現可能な「左肩上げ用パーツ」と「座り姿勢用パーツ」が付属する。

スカートは「通常タイプ」、「なびきタイプ」、「座りタイプ」の3種類を用意。パーツの組み合わせによって幅広いポージングが可能なプレイバリューはそのままに全体のカラーリングが一新されている。

付属品

(1)小悪魔ツインテールちゃん本体×1セット

(2)ヘアスタイルパーツ1種 「ツインテール」

(3)前髪パーツ3種×1「通常タイプ」、「メガネ対応タイプ」、「3mm穴あきタイプ」

(4)表情パーツ（塗装済みタイプ）「おちょくり顔」、「不遜顔」、「見下し顔」×各1個

(5)表情パーツ（未塗装タイプ）「おちょくり顔」、「不遜顔」、「見下し顔」×各1個

(6)手首パーツ8種「ピース」、「持ち手（通常）」、「持ち手（狭）」、「持ち手（広）」、「持ち手（丸）」、「握り手」、「指さし手」、「平手」×各左右分

(7)左肩上げ用パーツ×1

(8)座り姿勢用パーツ×1

(9)スカートパーツ3種×各1

(10)スクールバッグ×1

(11)スマートフォン×1

(12)展示用ベース×1

(13)メガミデバイス対応6mm径 首パーツ×1

(14)水転写表情デカール×1

コトブキヤショップ限定特典「ゆめかわカラーリュック」

※コトブキヤショップ限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

【イメージ画像】

※「小悪魔ツインテールちゃん」以外の商品は付属しません。

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。

※本製品はお客様ご自身で組み立てが必要となります。