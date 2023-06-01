【アルアリル】 3月17日発売 価格：9,240円

コトブキヤは、プラモデル「アルアリル」を3月17日に発売する。価格は9,240円。

「SF×ファンタジー」を題材としたコトブキヤ美少女プラモデルシリーズ「アルカナディア」より、ガルーダ型ディアーズ「アルアリル」が登場。アニメ、マンガ、ゲームなどで幅広く活躍するイラストレーター「Zトン」氏が描いたイラストをベースに立体化されている。各部専用パーツの組み換えにより、1つの商品で非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を再現可能。各部の分割設計は3mmジョイントを採用しており、これまでのコトブキヤオリジナルシリーズと組み合わせて楽しめる。

【付属品】

・4種類のタンポ印刷済みの表情パーツが付属。

・好みの表情を作ることができる水転写表情デカールが付属。

・フレームアームズ・ガール、メガミデバイスの頭部を接続するための首パーツが付属。

・専用のスタンドが2個付属。

・PVC製手首が左右それぞれ6種付属。

【ノーマルモード】

・腰の羽装飾は3mm軸と3mmボールの接続により、様々なポージングに対応。

・魔人型使い魔が付属。パーツ差し替えによりランプ型と魔人型2つの形態を再現。

・魔人型の手は専用パーツを使用することで武器を持たせることが可能。

・魔人型とウィライズモードの武装を組み合わせることで大型の鳥型使い魔に変形可能。

・腕とウィライズモードの翼を組み替えることでハーピー型の腕に変形可能。

【ウィライズモード】

・胸部と腹部は差し替えギミックにより、ウィライズモード専用のデザインを再現。

・可動ジョイントを各所に配置した武装装飾は様々なポージングに対応。

・鳥脚は逆関節を採用。指やツメも可動し様々なポージングに対応。

・メインウェポンとして両刃の槍が付属。2本に分割することが可能。

・サブウェポン1としてチャクラムが付属。武装装飾から取り外して使用することが可能。

・サブウェポン2としてショーテルが付属。武装装飾から取り外して使用することが可能。

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

※コトブキヤショップ限定特典は、特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

【イメージ画像】

※「アルアリル」以外の商品は付属しません。

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。

※本製品はお客様ご自身で組み立てが必要となります。