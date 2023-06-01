プラモデル「日本海軍陽炎型駆逐艦 不知火/秋雲(開戦時) 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)」本日出荷開始
【1/700 艦NEXT11EX-201 日本海軍陽炎型駆逐艦 不知火/秋雲(開戦時) 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き) 】 3月17日 出荷開始 価格：7,150円
(C)FUJIMI. All rights reserved.
フジミ模型は、プラモデル「1/700 艦NEXT11EX-201 日本海軍陽炎型駆逐艦 不知火/秋雲(開戦時) 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)」の出荷を3月17日に開始する。価格は7,150円。
「艦NEXT 不知火・秋雲 2隻セット」のエッチングパーツ付きが復刻登場。陽炎型駆逐艦の2番艦「不知火」と19番艦「秋雲」の開戦時～昭和17年の姿をモチーフにしている。エッチングパーツには手摺、舷梯、救命浮標、煙突先端部、ボートダビット、スキッドビーム、旗竿などを収録。
追従性の高いカット済みシールが付属し、塗装不要で細部まで色分けが可能。シールには砲身キャンバスや救命浮標、カッター内側などを収録している。塗装派ユーザー向けに艦橋後部リノリウム床や救命浮標などを収録したデカール1枚が付属する。
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※発売日は流通により前後する場合があります。