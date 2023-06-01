Amazonにて、各社のラジコンカーがセール価格で販売されている。期間は商品により異なる。

セール期間中、Caroxの水陸両用オフロードカーや、SWEETABLEの1/64スケールショベルカーラジコン、JKUNDAのLEDライト搭載ドリフトスタントカーなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Carox 水陸両用ラジコンカー OX19RED

セール期間：3月23日23時59分まで

内蔵のハイパワーモーターと、リチウム3.7V 1500mAhの充電式バッテリー1本を組み合わせ、ハイスピードで力強い走行を実現。IPX7の防水仕様で、陸上走行と水上走行が可能だ。

ショベルカー ラジコン 1/64スケール

セール期間：3月30日23時59分まで

全長約7.3cmのコンパクトサイズながら、ショベルカーの構造をリアルに再現。デスクやテーブルの上でも気軽に遊べる。本体には耐久性の高い亜鉛合金素材を採用。8チャンネル操作に対応し、前進・後退・旋回・アーム昇降・掘削など多彩な動作が可能だ。

ラジコンカー こども向け ドリフトスタントカー

セール期間：3月30日23時59分まで

LEDライト搭載のフル機能スタントカー。両サイド走行、前進/後退、左/右折、45度横ドリフト、180度フリップ、360度回転に対応する。最高速度は12km/hで、素早く回したり回転したりできる。