HyperX Alloy Origins RGB ゲーミングキーボード メカニカル 青軸（型番：639N4AA#ABA）

Amazonにて、HyperXのゲーミングヘッドセットやゲーミングキーボード、ゲーミングマウスパッド、ゲーミングバックパックが特別価格で販売されている。期間は3月30日23時59分まで。

今回、カスタムHyperXメカニカルスイッチを備えるコンパクトで頑丈な有線キーボード「HyperX Alloy Origins PBT」や2.4GHzワイヤレス接続対応の「HyperX Cloud Stinger 2 ワイヤレスゲーミングヘッドセット」のほか、最大16インチのノートPCを収納可能で、日用品やゲーミングギアを安全に持ち運ぶのにぴったりなバックパック「HyperX Delta」などが、期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

HyperX Alloy Origins RGB ゲーミングキーボード メカニカル 青軸（型番：639N4AA#ABA）

HyperX Cloud Stinger 2 ワイヤレスゲーミングヘッドセット（型番：676A2AA）

HyperX ゲーミングバックパック「Delta」ブラック（型番：8C524AA）