　17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円高の5万4240円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては488.85円高。出来高は7640枚となっている。

　TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比44.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.77ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54240　　　　　+710　　　　7640
日経225mini 　　　　　　 54250　　　　　+725　　　157632
TOPIX先物 　　　　　　　3632.5　　　　 +44.5　　　　9432
JPX日経400先物　　　　　 32930　　　　　+350　　　　 289
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　 +13　　　　 987
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース