日経225先物：17日0時＝710円高、5万4240円
17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円高の5万4240円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては488.85円高。出来高は7640枚となっている。
TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比44.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54240 +710 7640
日経225mini 54250 +725 157632
TOPIX先物 3632.5 +44.5 9432
JPX日経400先物 32930 +350 289
グロース指数先物 744 +13 987
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3632.5ポイントと前日比44.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54240 +710 7640
日経225mini 54250 +725 157632
TOPIX先物 3632.5 +44.5 9432
JPX日経400先物 32930 +350 289
グロース指数先物 744 +13 987
東証REIT指数先物 売買不成立
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