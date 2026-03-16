ヤマルを封じた左SBにアーセナル、リヴァプール、シティが興味も…… ニューカッスルは放出に消極的。大幅昇給の新契約用意
11日に行われたニューカッスル対バルセロナのCLベスト16第1レグは1-1のドローに終わった。
86分の終盤にニューカッスルが先制したが、後半アディショナルタイムにバルサがPKを獲得し、何とかドローに。総シュート数、オンターゲットともにニューカッスルが上回るゲームとなった。
バルサは10番ラミン・ヤマルの活躍が期待されたが、終盤のPKを決めたシーン以外は輝くことができなかった。フルタイム出場となったが、ドリブル、パスともに封じられてしまった。
『caughtOffside』によると、そんなホールにアーセナル、リヴァプール、マンチェスター・シティのビッグクラブが獲得に興味を示しているようだ。同メディアは移籍金を7000万ポンド、日本円にして約148億円と予想している。
ただ、ニューカッスルはホールを売却するつもりはなく、大幅な昇給を盛り込んだ新契約を用意している模様。現契約は2029年までだが、サインすればさらに契約年数は伸びることになる。
左にホール、右にティノ・リヴラメントと万全なSBの布陣を敷いているニューカッスル。両選手にビッグクラブが目を光らせているが、引き留めることはできるのだろうか。