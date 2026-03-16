インスタグラムで「ベネズエラのみなさん、おめでとう」

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が15日（日本時間16日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の敗退後、初めて自身のインスタグラムを更新した。ファンや関係者への感謝を述べた後、最後に綴ったのは勝者への“敬意”だった。

侍ジャパンは14日（同15日）、準々決勝でベネズエラ戦と対戦。大谷は先頭打者弾を放ち、一時は日本が5-2とリードするも、投手陣が崩れて5-8で敗れた。9回2死では遊飛に倒れ、最後の打者になった。

敗戦から2日。大谷はインスタグラムで「選手、監督、コーチ、そしてチームを支えてくださったすべてのスタッフの皆さん。短い期間ではありましたが、日本代表として皆さんと野球ができた経験に心から感謝しています」とコメント。そして最後に綴ったのは、「ベネズエラのみなさん、おめでとう」。悔しい中でも勝者への敬意を忘れなかった。

これにはベネズエラ出身で、保険問題でWBCに出場できなかったドジャースのミゲル・ロハス内野手も即反応。「GOAT」を意味する羊の絵文字を3文字添え、大谷の活躍を称えていた。（Full-Count編集部）