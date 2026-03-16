『クレイジージャーニー』4.6から月曜深夜にお引越し！ 丸山ゴンザレス、佐藤健寿ら人気ジャーニーが引き続き登場
TBS系『クレイジージャーニー』（毎週月曜22時）が、4月6日より毎週月曜23時56分に放送されることが明らかとなった。
【写真】深夜初回は4.6！ 番組最多出演の丸山ゴンザレスらの新企画でスタート
本番組は、独自の視点やこだわりを持って世界＆日本を巡る“クレイジージャーニー”たちがその特異な体験を語る、伝聞型紀行バラエティ。
3月16日放送の2時間スペシャルでは、地球上で最も過酷なクレイジースポーツである「アドベンチャーレース」のカナダ大会に、鬼軍曹・田中正人が参戦。さらにアマゾン料理人・太田哲雄がペルーの究極の食材を使った極秘料理を公開と、ジャーニーたちのクレイジーな生き様を放送したが、番組の最後にサプライズ発表が。
MCの設楽統（バナナマン）から「視聴者の皆様に大事なお知らせがございます！ 『クレイジージャーニー』は11年放送してきましたが、このたび、枠をお引越しして、月曜日のよる11時56分（23時56分）から毎週1時間の放送になります！」と発表された。
同じくMCの小池栄子からも「ファンの方はホッとしてくれたかな！？ 元々は深夜に放送していた番組なので、そこにまた戻るという形です！」とコメントがあった。
さらに設楽から「今後も世界を飛び回るクレイジーなジャーニーの姿をお届けします！」と、番組が今後も変わらぬスタイルを続けることが告げられた。
先日、深夜枠第1弾の収録が行われ、収録後に小池は「放送時間が10時台になって、ほっこりする内容が増えて、そっちに慣れていたから、久しぶりの深夜の内容は精神的に響くものがあって、“こんなにディープな内容だった”なって思い出した！ より刺激が強くなってる！」と、クレイジー度がアップした内容に驚いた様子。
設楽も「ボディブローのように効いてくる内容だった！ 面白いので見てください！ 『クレイジージャーニー』は続きますので、これからもよろしくお願いします」と、深夜でも変わらぬ番組の魅力を語った。
深夜枠に移動してからも、番組最多出演の裏世界ジャーナリスト・丸山ゴンザレスをはじめ、奇界遺産フォトグラファー・佐藤健寿、南アフリカ政府公認サファリガイド・太田ゆか、呪物研究家・田中俊行ら人気ジャーニーが引き続き登場。
引越し後、第1弾の放送では拷問器具収集家といった未知の世界を紹介する新たなジャーニーが登場。ますます過激に深化した『クレイジージャーニー』を届ける。
『クレイジージャーニー』は、TBS系にて4月6日より毎週月曜23時56分放送（※一部地域を除く）。
【写真】深夜初回は4.6！ 番組最多出演の丸山ゴンザレスらの新企画でスタート
本番組は、独自の視点やこだわりを持って世界＆日本を巡る“クレイジージャーニー”たちがその特異な体験を語る、伝聞型紀行バラエティ。
3月16日放送の2時間スペシャルでは、地球上で最も過酷なクレイジースポーツである「アドベンチャーレース」のカナダ大会に、鬼軍曹・田中正人が参戦。さらにアマゾン料理人・太田哲雄がペルーの究極の食材を使った極秘料理を公開と、ジャーニーたちのクレイジーな生き様を放送したが、番組の最後にサプライズ発表が。
同じくMCの小池栄子からも「ファンの方はホッとしてくれたかな！？ 元々は深夜に放送していた番組なので、そこにまた戻るという形です！」とコメントがあった。
さらに設楽から「今後も世界を飛び回るクレイジーなジャーニーの姿をお届けします！」と、番組が今後も変わらぬスタイルを続けることが告げられた。
先日、深夜枠第1弾の収録が行われ、収録後に小池は「放送時間が10時台になって、ほっこりする内容が増えて、そっちに慣れていたから、久しぶりの深夜の内容は精神的に響くものがあって、“こんなにディープな内容だった”なって思い出した！ より刺激が強くなってる！」と、クレイジー度がアップした内容に驚いた様子。
設楽も「ボディブローのように効いてくる内容だった！ 面白いので見てください！ 『クレイジージャーニー』は続きますので、これからもよろしくお願いします」と、深夜でも変わらぬ番組の魅力を語った。
深夜枠に移動してからも、番組最多出演の裏世界ジャーナリスト・丸山ゴンザレスをはじめ、奇界遺産フォトグラファー・佐藤健寿、南アフリカ政府公認サファリガイド・太田ゆか、呪物研究家・田中俊行ら人気ジャーニーが引き続き登場。
引越し後、第1弾の放送では拷問器具収集家といった未知の世界を紹介する新たなジャーニーが登場。ますます過激に深化した『クレイジージャーニー』を届ける。
『クレイジージャーニー』は、TBS系にて4月6日より毎週月曜23時56分放送（※一部地域を除く）。