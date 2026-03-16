元アナウンサーで“元祖・元男の子YouTuber”の青木歌音が10日、自身のX（旧Twitter）を更新。「野球はマイナースポーツだ！」という一部からの意見に対して反論した。

青木は、「WBCが開催されると毎回『野球はマイナースポーツだ！』『世界はサッカーの方が人気！』と言う一部の嫉妬心の強いサッカーファン居るけど国内だと野球の方が市場規模が大きいんです」と言及。つづけて「金になる野球が優先視されるのは当然では？それが不満なサッカーファンは沢山お金を使えばいいだけです」と訴えた。

また、一部からの批判に対して「私は最初からスポーツの精神論ではなく国内の市場規模の話をしているのですが、いつの間に人格や資格の話になってしまったようで残念です」と嘆き、「一部の拗（こじ）らせたサッカーファンの皆さんも感情論ではなく、ぜひ国内市場にたくさんお金を落として盛り上げていってくださいね。心から応援しています」と物申した。

さらに、「一部の拗らせた野球嫌いのサッカーファンに苦言を言いましたが私はサッカー見るしサッカー嫌いじゃない」と説明したうえで、「私が言いたいのはwbcで楽しそうに話してるのに横から『野球はマイナースポーツだ』ってわざわざ水刺すような事を言わないで欲しいだけ」（原文ママ）と改めて忠告した。

SNSでは、「NETFLIXで世界大会が放送されるスポーツをマイナーとは思いません」「数百億円の経済効果があるWBC。アメリカでは数兆円もの大金が動いているスポーツがマイナー扱いとかあり得ない話」「野球だろうが、サッカーだろうが第三者からしたら他人の戯言で、どう捉えようが勝手。いちいち反論する必要もなくどうでもいい話」といった多様な意見が見られた。

青木は、高知県の高校野球強豪校に進学し、野球部で投手として球速最高142キロをマークした元高校球児。昨年5月には、神宮球場のヤクルト×広島戦で始球式を務めた。その一方で、先天性の染色体異常による「性分化疾患」を公表。22歳で性別適合手術を受け、戸籍上の性別も女性に変更した経緯を持つ。

何かとお騒がせな青木だが昨年1月、お笑いコンビ・TKOの木下隆行からの性被害を自身のXでぶちまけ、大きな注目を集めた。青木によれば、「ホテルに強制連行してない」という木下のユーチューブ動画での反論に対して、食事後用意されたタクシーで断ったのにも関わらず、強制的にホテルに連行されたことを告白。

そして同年5月、自身のYouTubeチャンネルを更新し、同年1月に「フジテレビの社員から性加害を受けた」と告発した件で、所属事務所をクビになったことを報告し、さらなる話題を呼んだ。

発端は同月、青木が自身のXに「フジテレビの制作陣は悪い意味でイケイケな人が多い。私が別の局でアナウンサーやってた時に、フジの番組制作を掛け持ちしてるお偉いさんの車によく乗せられてたんだけど、キスや身体を触られて満足して頂くまで降ろして貰えなかった。断るとキレられる」（原文ママ）と告発。

当時、フジテレビの体質に疑惑の目が向けられている時期だった。そんななかでの青木の投稿が騒動に油を注ぐ形となり、大問題に発展した。

すると同月、所属事務所から「ああいうツイートされると困るんですよ。うちの事務所は青木さんと違って、テレビで仕事している人がメーンなので。青木さんがフジテレビとかテレビ業界のことについて、ああいうことを言ってしまうと、あなたの発言が事務所の総意となってしまう」と釘を刺され、結果的に「クビ」を通告されたという。

あくまで真相は不明だが、自由な発言で一気に注目度をアップさせた青木。性加害の告発と事務所クビ騒動は、“パンドラの箱”を開けてみせたようなもの。青木の今後の活動にますます目が離せない。