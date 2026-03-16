女優・平愛梨が１４日、ＴＢＳ系で放送された「人生最高レストラン」に出演。夫でサッカー日本代表・長友佑都についても語った。平は長友との間に、８歳、６歳、４歳、２歳の４人の男の子がいる。

明るい天然キャラで知られる平。ＭＣの加藤浩次との接点について聞かれると、加藤が司会を務めていた日本テレビ系「スッキリ」だったと説明。「映画の番宣（宣伝）」で出演したが、「カンペで告知（宣伝）を呼んでたら、漢字が読めなくて。俳優の…ひがしで（東出）さん？？、ちゃんと名前覚えてなくて、『とうで』さん、って言っちゃったんです。そしたら加藤さんが、『なんですか？今何て言いました？何ですか？』って」とガツンと食いついてきたことを明かすと、スタジオは爆笑。加藤も「それは捕まえないとダメでしょ！」と大笑いした。

平は続けて「次に、映画の宣伝内容の漢字がポンポンと出てきて、それも読めなくて、つまっちゃった。（そしたら）加藤さんが、『えっ何？何ですか？』（って）」と２度も加藤に捕獲されてしまったことを明かし、爆笑の連続だった。