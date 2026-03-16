【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ 心に刻まれた情景や日本の精神がヒント
日本語の「響き」に着目して、隠れた共通項を探り当てる頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、過去の情景を呼び起こす言葉から、伝統的な精神性を表す語彙まで幅広くそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、記憶の引き出しを整理しながら考えてみましょう。
□□いで
か□□じ
□□ちゃ
□□てなし
ヒント：過去の出来事や、その時の感情が心に刻まれたもののことを何と呼ぶ？
答えを見る
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▼解説
それぞれのキーワードに「おも」を当てはめると、次のようになります。
おもいで（思い出）
かおもじ（顔文字）
おもちゃ（玩具）
おもてなし
心に刻まれた大切な記憶である「思い出（おもいで）」、デジタルでの会話に彩りを添える「顔文字（かおもじ）」、子どもたちの遊び相手となる「おもちゃ」、そして日本が世界に誇る心のこもった接遇「おもてなし」。
過去の情景、デジタルの表現、日常の道具、そして崇高な精神性と全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、日本語ならではの連想の楽しさを再発見させてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、過去の情景を呼び起こす言葉から、伝統的な精神性を表す語彙まで幅広くそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、記憶の引き出しを整理しながら考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□いで
か□□じ
□□ちゃ
□□てなし
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正解：おも正解は「おも」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おも」を当てはめると、次のようになります。
おもいで（思い出）
かおもじ（顔文字）
おもちゃ（玩具）
おもてなし
心に刻まれた大切な記憶である「思い出（おもいで）」、デジタルでの会話に彩りを添える「顔文字（かおもじ）」、子どもたちの遊び相手となる「おもちゃ」、そして日本が世界に誇る心のこもった接遇「おもてなし」。
過去の情景、デジタルの表現、日常の道具、そして崇高な精神性と全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、日本語ならではの連想の楽しさを再発見させてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)