心に刻まれた大切な記憶から、日本が世界に誇る心のこもった接遇まで、4つの言葉を成立させる「ひらがな2文字」は何でしょうか。これまでの経験や日々の風景を思い浮かべながら、空白を埋めるパーツを特定してみましょう。

写真拡大

日本語の「響き」に着目して、隠れた共通項を探り当てる頭の体操を楽しんでみませんか？

今回は、過去の情景を呼び起こす言葉から、伝統的な精神性を表す語彙まで幅広くそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、記憶の引き出しを整理しながら考えてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□いで
か□□じ
□□ちゃ
□□てなし

ヒント：過去の出来事や、その時の感情が心に刻まれたもののことを何と呼ぶ？

答えを見る






正解：おも

正解は「おも」でした。

▼解説
それぞれのキーワードに「おも」を当てはめると、次のようになります。

おもいで（思い出）
かおもじ（顔文字）
おもちゃ（玩具）
おもてなし

心に刻まれた大切な記憶である「思い出（おもいで）」、デジタルでの会話に彩りを添える「顔文字（かおもじ）」、子どもたちの遊び相手となる「おもちゃ」、そして日本が世界に誇る心のこもった接遇「おもてなし」。

過去の情景、デジタルの表現、日常の道具、そして崇高な精神性と全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつく様子は、日本語ならではの連想の楽しさを再発見させてくれますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)