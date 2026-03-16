アップルは、前モデルからアクティブノイズキャンセリング(ANC)が最大1.5倍強力になったというワイヤレスヘッドフォン「AirPods Max 2」を発表した。ミッドナイト、スターライト、オレンジ、パープル、ブルーの5色展開で、価格は89,800円。3月25日から予約を受け付け、4月上旬に発売する。

搭載するチップが従来モデルの「H1」から、完全ワイヤレスイヤフォン「AirPods Pro 3」と同じく「H2」に進化した。AirPods Max 2では、H2チップを各イヤーカップに搭載している。

このH2チップと、新しいコンピュテーショナルオーディオアルゴリズムにより、前世代から最大1.5倍効果的なANCを提供するといい、「飛行機のエンジンや通勤電車などのノイズがさらに抑えられ、ユーザーは音楽、仕事、通話に完全に没入することができる」という。

外部音取り込みモードも強化されており、H2とマイクアレイ向けに最適化された、新しいデジタル信号処理アルゴリズムにより、さらに自然に聞こえるとしている。

新しいハイダイナミックアンプも搭載。AirPods Maxのサウンド特性を維持しつつ、さらにクリーンなオーディオを実現したといい、「空間オーディオコンテンツは、音源定位の向上、より正確で安定した低音域レスポンス、より自然に聞こえる中高音域により、さらに素晴らしいサウンドになる」とのこと。

H2チップにあわせて、ゼロから全面的にチューニングし直したというアダプティブイコライゼーションを採用。イヤークッションを着けた時の吸着度と密閉度に応じてサウンドを調節することで、あらゆる装着状態、動き、耳の形状に合わせて、より一貫したリスニング体験をもたらすという。

装着中は、内向きのマイクでユーザーが聴いているものを測定し、サウンドをリアルタイムで調整。「一つひとつの音を忠実に再現しながら、一段と豊かな体験を届ける」とのこと。

付属のUSB-Cケーブルで接続すれば、最大48kHz/24bitのロスレスオーディオに対応。Logic Proをはじめとする音楽制作アプリでのワークフロー全体を通じて、クリエイターがAirPods Maxを最大限活用できる。

またUSB-Cケーブルを使うと、「ミュージシャンがヘッドトラッキングによるパーソナライズされた空間オーディオで制作とミックスの両方を行なえる唯一のヘッドフォンになる」としている。

ワイヤレスオーディオのレイテンシーも低減しており、ゲーム体験が向上。AirPods Max 2を使ってゲームを遊ぶと、iOS/macOS/iPadOSのゲームがさらに反応よく、臨場感あるものになるという。

そのほかH2チップにより、周囲の状況に応じてANCと外部音取り込みモードのレベルを自動調整する適応型オーディオや、ユーザーが近くの人と話し始めるとコンテンツ音量を下げる会話検知のほか、ライブ翻訳、声を分離、スタジオ品質の音声録音、大きな音の低減、パーソナライズされた音量といった機能も利用できる。

iPhoneやiPadのカメラアプリ、対応の他社製カメラアプリを使っている場合、AirPods Max 2のDigital Crownをカメラリモートとして利用可能。Siriに対して「はい」なら首を縦に、「いいえ」なら首を横に優しく振るだけで応答できるジェスチャーも利用できる。

バッテリー駆動時間は、ANC有効時で最大20時間。充電ポートはUSB-C。Bluetooth 5.3に準拠する。

イヤークッションは音響を考えた形状記憶フォームとカスタムデザインのメッシュ生地で作成。イヤーカップは酸化皮膜処理を施したアルミニウム製、ヘッドバンドのキャノピーは通気性のあるニットメッシュ素材を採用している。

製品にはSmart Caseが付属。本体をケースに収納すると超低電力状態となり、バッテリー充電を長持ちさせられる。

AirPods Max 2の外形寸法は187.3×168.6×83.4mm(縦×横×厚み)、重さは386.2g。Smart Caseは134.5g。USB-C充電ケーブルなどが付属する。