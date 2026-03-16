3人組ユニット・AiScReamが“最も印象に残る声優や作品”を対象に、その業績を称える『第二十回 声優アワード』で歌唱賞を受賞。3月をもってユニットから卒業することを発表している降幡愛さんが15日に行われた授賞式に登壇しました。



ユニットを代表して、授賞式に登壇した降幡さんは「この度はAiScReamが歌唱賞とステキな賞をいただきまして、本当に光栄です。ありがとうございます。私自身が演じております黒澤ルビィは3月をもってAiScReamを卒業する形となってしまいまして、今回の登壇は誠に恐縮ではございますが、2025年、共に活動した上原歩夢役の大西亜玖璃さん、そして若菜四季役の大熊和奏さん、そしてラブライブ！シリーズの制作陣の皆様、スタッフの皆様にこの賞を贈りたいなと思います」と感謝の気持ちを語りました。

■楽曲のワンフレーズを声優アワードバージョンで披露

また、「私自身もこのAiScReamのムーブメントといいますか、楽曲がたくさんの方、世界中の方に広がっていったのを肌で感じております。本当に作品の力であったりとか、歌の力、素晴らしいなというふうに感じております。このラブライブ！シリーズに関わることができて、幸せでございます。AiScReam、私は卒業してしまいますが、新しいメンバーを迎えて、新体制としてまたステキな楽曲を届けてくれると思います。ですので、ぜひ皆様、AiScReamの活動を今後ともよろしくお願いいたします。そして、ラブライブ！シリーズも今後ともよろしくお願いします」と活動を振り返りました。

さらに、「最後に一言だけ。チョコミントよりも声優アワード！ ありがとうございました〜」と、2025年の新語・流行語大賞にノミネートされた『チョコミントよりもあ・な・た』（楽曲『愛♡スクリ〜ム！』の歌詞）のワンフレーズを声優アワードバージョンで披露しました。