【「働いてないし、ヒマでしょ？」】念願のパート開始！今の生活が心地いい＜第19話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第19話 28年ぶりの社会復帰
【編集部コメント】
サトミさんも無事社会復帰したようですね！ 慣れない生活パターンに四苦八苦しているようですが、パート先で職場の人やお客さんと関わりを持てることが新鮮で楽しいそうです。今はパートがお休みの日や、どうしてもとミユさんに頼まれたときなど、月に3回ほどミユさんのところへヘルプに行っているのだそう。ちなみにお義母さんのほうも同じくらいの頻度で手伝いに行っているとのこと。自分のプライベートを大切にしながら孫との関わりも持てる今の距離感が、サトミさんにとって心地よいそうです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第19話 28年ぶりの社会復帰
【編集部コメント】
サトミさんも無事社会復帰したようですね！ 慣れない生活パターンに四苦八苦しているようですが、パート先で職場の人やお客さんと関わりを持てることが新鮮で楽しいそうです。今はパートがお休みの日や、どうしてもとミユさんに頼まれたときなど、月に3回ほどミユさんのところへヘルプに行っているのだそう。ちなみにお義母さんのほうも同じくらいの頻度で手伝いに行っているとのこと。自分のプライベートを大切にしながら孫との関わりも持てる今の距離感が、サトミさんにとって心地よいそうです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび