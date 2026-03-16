TBS系バラエティー「クレイジージャーニー」が4月から月曜深夜放送に引っ越しする。

独自視点や強いこだわりを持って世界や日本を巡る人々が、その特異体験を語る伝聞形紀行バラエティー。これまで月曜午後10時から放送されていたが、16日の2時間スペシャルの最後に放送枠変更がサプライズ発表された。

MCのバナナマン設楽統（52）が「11年放送してきましたが、このたび、枠をお引っ越しして、月曜日の夜11時56分から毎週1時間の放送になります！」と発表。同じくMCの小池栄子（45）からも「ファンの方はホッとしてくれたかな！？ 元々は深夜に放送していた番組なので、そこにまた戻るという形です！」とコメントした。

4月6日に深夜初回を迎える。収録を終えた小池は「放送時間が10時台になって、ほっこりする内容が増えて、そっちに慣れていたから、久しぶりの深夜の内容は精神的に響くものがあって、こんなにディープな内容だったなって思い出した！ より刺激が強くなってる！」と、過激度がマシタ内容に驚いた様子。設楽は「ボディーブローのように効いてくる内容だった！ おもしろいので見てください！ 『クレイジージャーニー』は続きますので、これからもよろしくお願いします」と話した。

今後も番組最多出演の裏世界ジャーナリスト・丸山ゴンザレスさんをはじめ、奇界遺産フォトグラファー・佐藤健寿さん、南アフリカ政府公認サファリガイド・太田ゆかさん、呪物研究家・田中俊行さんら、人気ジャーニーが引き続き登場。第1弾では拷問器具収集家の新たなジャーニーが、未知の世界を紹介する。