Image: Garmin

『ポケモンスリープ』、皆さんはまだ継続していますか？ そして、Garminユーザーのみなさま、手元のスマートウォッチは使いこなせていますか？

お恥ずかしながら、私はどちらも放置気味でした。Garmin大好きなんですけどね。なにせ私は屋外に出ないタイプなので、ほぼほぼ睡眠トラッキング専門になってしまいます。でも、寝ている間に無意識に外すこともあって、いつの間にかしまいっぱなしになっていたんです。

でも、そんな私を再び「Garmin充電しなきゃ！」という気持ちにさせたのが、今回の『ポケモンスリープ』との連携ニュースです。

これまでの『ポケモンスリープ』といえば、スマホを枕元に置くか、専用デバイスを用意する必要がありました。しかし今回の連携で、ついにGarminのガチな睡眠データがそのままアプリに同期されるようになったんです。

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Garmin独自の指標「Body Battery」と連動する専用ウォッチフェイスも魅力的です。

単に背景にポケモンがいるだけじゃありません。自分のBody Battery（身体のエネルギー残量）が減ってくると、画面の中のポケモンも一緒に疲れた顔をしたり、ウトウトし始めたりするんです。

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夜更かししがちな私も、手首のポケモンが眠そうにしていたら、なんとなく寝ないといけない気持ちになるかも。

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ポケモンのウォッチフェイスは、48種類ものポケモンから選べる「キミにきめた！」と、カビゴンたちの賑やかな暮らしが見られる「カビゴンとなかまたち」の2種類展開になっています。

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私は「キミにきめた！ 」にしましたよ。

Photo:中川真知子

設定した就寝時刻の1時間半前になると自動でナイトモードに切り替わるなど、実用性もしっかり確保されているのがGarminらしいです。

睡眠モニタリング機能を搭載したGarminデバイスなら連携できるので、ぜひやってみてください。運動ガチ勢向けのGarminですが、これからはポケモンが与えてくれる癒しもセールスポイントのひとつになりそうです。

Source: Garmin、Pokémon Sleep、HD blog