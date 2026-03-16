「なんか地味かも」→【グローバルワーク】で解決！ 40・50代の即戦力♡「レイヤードアイテム」

徐々に薄着にシフトしていく春、気づいたらコーデが地味に見えてしまうことも。何か物足りないと感じた時は、キャミやビスチェなどのレイヤードアイテムをプラスして、変化を狙ってみて。【グローバルワーク】で見つけたおすすめは、チェック柄やレースドッキングデザインが目を引く、大人コーデにもなじむアイテム。いつものトップスに重ねるだけで、着こなしをぐっと新鮮に見せてくれそうです。

切り替え × 裾フリンジがおしゃれ

【グローバルワーク】「フリンジチェックビスチェ」\3,490（税込）

オンブレチェック柄に胸下切り替えを入れた、コーデに立体感を生み出せそうなビスチェ。裾にあしらわれたフリンジが、さりげないアクセントになっています。華やかながらも甘くなりすぎない見た目で、大人の着こなしにマッチする予感。シンプルなカットソーの上に重ねるだけで、コーデの主役として存在感を発揮してくれそうです。

トレンド感高まるレース付きデザイン

【グローバルワーク】「サテンレースキャミ」\3,490（税込）

ロマンチックなムードを感じさせるレースは、今季注目されているトレンドの一つ。そんなレースのディテールを取り入れたサテンキャミソールは、カジュアルにも上品にも楽しめそうな、好バランスなアイテムです。腰が隠れる絶妙な丈感で、体型カバー役としても活躍してくれそう。カットソーの上に重ねるだけでなく、トップスの下に仕込んでレースをちらっと見せる着こなしもおすすめです。

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Writer：Anne.M