お笑いコンビ「紅しょうが」熊元プロレスがテレビ朝日系連続ドラマ「大丸愛は選択する」（４月４日スタート、土曜・深夜０時３０分）に主演することが分かった。このほど都内で取材会を行った。

何事にも一生懸命ゆえに不器用な生き方しかできない女性刑事・大友愛（熊元）が少女漫画の影響で事情の抱える男性容疑者に恋愛感情を抱くラブコメディー。

熊元は「違う部分がないんじゃないかというくらい通ずるものがありすぎて」と演じる役との共通点が多いと告白。「もしかしたら演じられていないかもしれない。私かもしれない。一瞬、熊元としての部分が出てくるかも」と笑いをこらえられない様子だった。相方の稲田美紀からも「あんたが書いたか？」と自作自演を疑われたといい「本当に私が書いたわけではない」と断言した。

ドラマの結末は、出演者のアドリブに委ねられている。熊元はスタッフに「バラエティーでアドリブがうまくいっていることはない。本当になにしてくれてんねんと思いましたね」と苦言を呈したが、撮影に向けて「最初はこういう展開になるんじゃないかと色々想像していた」と準備。しかしいずれも想定外の展開になり「途中から考えないようにした。自分の感情だけを頼りにしようと決めた」と裏側を明かした。