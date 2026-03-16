ＴＢＳの人気バラエティー番組「クレイジージャーニー」（月曜・後１０時）が４月からも放送を継続することが１６日、番組内で正式発表された。

これまで月曜午後１０時に放送されていたが、同１１時５６分に移動。ＭＣのお笑いコンビ「バナナマン」設楽統がこの日の番組内で「視聴者の皆様に大事なお知らせがございます！『クレイジージャーニー』は１１年放送してきましたが、このたび、枠をお引越しして、月曜日のよる１１時５６分から毎週１時間の放送になります」と発表。「今後も世界を飛び回るクレイジーなジャーニーの姿をお届けします」と意欲を見せた。

６日に同局で行われた改編説明会で「ゴールデン（帯）の全国ネットとしては終了する」と説明がなされたことで、番組の今後を気にする声が上がっていた。タレントの小池栄子は「ファンの方はホッとしてくれたかな！？元々は深夜に放送していた番組なので、そこにまた戻る形です」と説明。このほど、４月６日放送の深夜復帰１回目の収録を行い「放送時間が１０時台になって、ほっこりする内容が増えて、そっちに慣れていたから、久しぶりの深夜の内容は精神的に響くものがあって、こんなディープな内容だったなって思い出した」と振り返った。

裏社会ジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏が世界中のスラム街や危険地帯に潜入する人気企画など、独自の視点やこだわりを持つ「クレイジージャーニー」の伝聞型紀行バラエティー。２０１５年に正月特番としてスタートし、同年４月にレギュラー放送された。１９年９月にいったん終了したが、２２年１０月からゴールデン枠でレギュラー放送を再開し、昨年１０月に放送１００回目を迎えた。