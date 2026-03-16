B・フェルナンデスがベッカム超え!! 今季プレミア16アシスト目でクラブ記録更新し、マンU通算100得点&100アシストも達成

B・フェルナンデスがベッカム超え!! 今季プレミア16アシスト目でクラブ記録更新し、マンU通算100得点&100アシストも達成