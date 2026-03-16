B・フェルナンデスがベッカム超え!! 今季プレミア16アシスト目でクラブ記録更新し、マンU通算100得点&100アシストも達成
マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスがクラブ通算100アシストを達成した。
15日に開催されたプレミアリーグ第30節でアストン・ビラをホームに迎えたマンチェスター・U。後半8分にB・フェルナンデスが蹴り出した右CKをMFカゼミーロがヘディングで叩き込んで先制する。
18分に同点に追い付かれたものの、26分に再びB・フェルナンデスのアシストから勝ち越す。左サイドでボールを呼び込んだB・フェルナンデスはダイレクトで鮮やかなスルーパスを供給。最終ライン裏に走り込んだFWマテウス・クーニャが流し込み、スコアを2-1とした。
この日の2アシストでB・フェルナンデスの今季プレミアリーグでのアシスト数は「16」、そしてクラブ通算100アシストを達成した。デイビッド・ベッカム氏が99-00シーズンに記録した「15」を抜き、1シーズンのクラブ最多アシスト記録を更新。そして、すでにマンチェスター・Uで100得点を挙げているB・フェルナンデスは、ウェイン・ルーニー氏、ライアン・ギグス氏に次ぎ、マンチェスター・Uで100得点100アシストを達成した史上3人目の選手となったようだ。
なお、試合は36分にFWベンヤミン・シェシュコが追加点を奪取し、マンチェスター・Uが3-1の勝利。勝ち点3を積み上げて3位をキープしている。
15日に開催されたプレミアリーグ第30節でアストン・ビラをホームに迎えたマンチェスター・U。後半8分にB・フェルナンデスが蹴り出した右CKをMFカゼミーロがヘディングで叩き込んで先制する。
18分に同点に追い付かれたものの、26分に再びB・フェルナンデスのアシストから勝ち越す。左サイドでボールを呼び込んだB・フェルナンデスはダイレクトで鮮やかなスルーパスを供給。最終ライン裏に走り込んだFWマテウス・クーニャが流し込み、スコアを2-1とした。
なお、試合は36分にFWベンヤミン・シェシュコが追加点を奪取し、マンチェスター・Uが3-1の勝利。勝ち点3を積み上げて3位をキープしている。