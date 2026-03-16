Ado新曲「アイ・アイ・ア」を『THE FIRST TAKE』にて初披露！サプライズで音源配信もスタート

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Adoが『THE FIRST TAKE』にて新曲「アイ・アイ・ア」をメディア初披露。さらに、3月16日22時よりサプライズ音源配信もスタート。

■ボカロPのきくおが手掛けたカオティックなサウンドに、Adoの変幻自在なボーカルが輝く新曲

「アイ・アイ・ア」は、2025年のドームツアー『よだか』にて披露された海外で大人気のボカロPのきくおが作詞・作曲・編曲を担当した新曲。まるで遊園地の中にいるようなカオティックなサウンドに、Adoの変幻自在なボーカルが輝く楽曲に仕上がっている。

2月からAdo_staff のSNSアカウントでライブ映像の切り出し投稿や曲タイトルがカタカナで1文字ずつカウントダウン投稿されるなど、ファンの間で話題となっていた同曲。

『THE FIRST TAKE』では、自身がプロデュースするアイドルグループ、ファントムシータをコーラスに迎え、メディア初パフォーマンス。

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイ・アイ・ア」

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Hibana』

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/