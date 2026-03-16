15日（日）、北海道イエロースターズの2025-26シーズン V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）レギュラーシーズン（RS）優勝が決まった。

同日に北ガスアリーナ札幌46で開催されたつくばユナイテッドSun GAIA戦でストレート勝利を収め、RSの成績を23勝3敗とした北海道YS。2位のレーヴィス栃木との勝ち数の差が3となり、2試合を残して東地区優勝が確定した。

昨シーズンの北海道YSはRSを東地区1位で終えたものの、プレーオフのセミファイナルでフラーゴラッド鹿児島に敗戦。年間最終順位は3位だった。

雪辱を果たしたい今シーズンはここまで着実に勝利を積み重ね、Vリーグ男子で一番最初にプレーオフ進出を決めた。Vリーグ男子のプレーオフは4月11日（土）と12日（日）に北海道札幌市の北ガスアリーナ札幌46で行われる。

また、北海道YSは東地区優勝を記念したグッズの販売を決定。Tシャツやミニのぼりなど6種類のグッズが展開されている。グッズはECサイトにて販売。16日（月）18:00よりFC先行発売（プラチナ/ゴールド/シルバー）、18日（水）18:00よりブロンズ会員および一般発売が開始される。なお、在庫状況によっては21日（土）と22日（日）に開催される埼玉アザレアとのホームゲーム最終戦でも、会場の北ガスアリーナ札幌46で販売を予定している。

さらに、北海道YSは東地区優勝を記念したグッズセールも開催。21日（土）～27日（金）の期間中、ホームゲームの会場とECで販売されているグッズが最大30％オフに。加えて、4,000円以上購入で「優勝ロゴステッカー」をプレゼントするとしている（無くなり次第終了）。