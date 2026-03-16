15日（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、2025-26シーズンのホームゲーム入場者数10万人を達成したとクラブ公式Xで発表した。

14日（土）と15日（日）におおきにアリーナ舞洲でジェイテクトSTINGS愛知とのホームゲームを開催した大阪Ｂ。14日（土）のSVリーグ男子第17節GAME1では4,995人、15日（日）のGAME2では4,532人が来場し、盛り上がりを見せた。なお、両ゲームともに大阪Ｂがストレート勝利を収めている。

第17節のホームゲームを終え、2025-26シーズンにおける大阪Ｂのホームゲーム入場者数が101,121人に。大阪Ｂはクラブ史上初めて1シーズンのホームゲーム入場者数10万人を達成した。

2025-26シーズン、大阪Ｂの残るホームゲームは4月11日（土）と12日（日）にパナソニックアリーナで開催されるSVリーグ男子第21節、日本製鉄堺ブレイザーズとの2試合のみ。現在、28勝6敗で2位につけている大阪Ｂだが、成績だけでなく入場者数の記録もどこまで伸ばすことができるか、注目が集まる。