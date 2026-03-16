モデルの聖菜(23)が16日までに自身のインスタグラムを更新。お着替え動画をアップした。



【写真】17歳で出産したとは思えぬ神な体！スゴすぎ

現役女子高生だった16歳で妊娠、17歳で出産した聖菜は「小悪魔ageha」の専属モデルで、ABEMA「ラブパワーキングダム2」で一躍人気者に。ホッソリとした肢体で、今回は着替え動画をアップした。



GRLとのコラボで白に花柄のフレアーパンツに、黒に白の水玉ビスチェの聖菜は黒ニット×超ミニ、ペールグレーのカットソー×デニム、レースのカットソー×茶色のミニ、白に黒の水玉の膝上30センチのワンピース、オフホワイトのタートル×黒にパールのワンピ×ニーハイブーツと新作を次々とお着替え。



「超可愛い」「相変わらず、神スタイル」「仕草、ポージング何をしても可愛い」「えぐいー！」といった賞賛の声があがっていた。



◇聖菜（せいな） 2002年3月18日生まれ、神奈川県出身。身長162cm、魚座のA型。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。愛娘との姿を自身のYouTubeにて度々公開している。



（よろず～ニュース編集部）